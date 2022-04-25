Таиланд не намерен легализовывать электронные сигареты

Глава Министерства общественного здоровья Таиланда Анутин Чарнвиракун заявил, что его ведомство не поддерживает легализацию электронных сигарет в стране. Министр озвучил свою позицию на прошедшем 25 апреля совещании руководящего совета Фонд развития здравоохранения в Таиланде (ThaiHealth). Встреча была посвящена регулированию оборота табачной продукции, включая и те продукты, которые не содержат табака.

Новости Пхукета

26 Апреля 2022, 12:00 PM

Электронные сигареты и жидкости на них на пресс-брифинге полиции. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Выступая на заседании совета, который он как министр возглавляет, господин Чарнвиракун заявил, что видит рост популярности электронных сигарет среди молодежи, а также наблюдает попытки с их стороны добиться легализации электронных испарителей и жидкостей для них, пишет Bangkok Post.

«Министерство не поддержит легализацию электронных сигарет [если такое предложение поступит]», – отрезал глава Минздрава.

Напротив, господин Чарнвиракун высказался за усиление контроля в сфере альтернативных методов употребления содержащих никотин продуктов. По словам министра, специальная коллегия Департамента по контролю а распространением заболеваний (DDC) должна изучить действующие нормы законодательства и определить, нуждаются ли существующие правила в пересмотре или дополнении новыми. При этом он отметил, что, в принципе, для борьбы с оборотом электронных сигарет хватает и имеющейся правовой базы.

«DDC также получил распоряжение совместно с полицией разработать меры для предотвращения роста популярности электронных сигарет в будущем», – заявил министр здравоохранения.

Второй заместитель председателя ThaiHealth доктор Сурачет Сатитнирамай также указал на то, что бизнес сейчас предпринимает попытки добиться легализации импорта электронных сигарет в страну, что вызывает беспокойство у многих членов его организации. Впрочем, волнует это не только их.

«Легализация электронных сигарет окажет большой эффект на выращивающих табак тайских фермеров, поскольку сырье для электронных сигарет состоит не из табака, а из химических веществ, фермеры потеряют доходы. Также это скажется на общественном здоровье и планах правительства по развитию экономики в сельскохозяйственной сфере», – отметил господин Сатитнирамай.

Поскольку электронные сигареты являются относительно новым продуктом, долгосрочные последствия от употребления никотина подобным образом не изучены ни в Таиланде, ни за рубежом. Сторонники вейпинга указывают на то, что пар (в отличие от дыма) не содержит смолов и продуктов горения. Противники отвечают словами о том, что табак натурален, в отличие от химических никотиновых жидкостей. Впрочем, все специалисты сходятся в том, что лучшим вариантом является третий – не курить в принципе.

Согласно исследованию тайских ученых, результаты которого были опубликованы в 2019 году в BMC Series, курение – лидирующий фактор риска, ведущий к смерти и инвалидности в Таиланде. Авторы научной работы утверждают, что табак в той или иной мере причастен к смерти 50 тыс. тайских граждан ежегодно, что в разы превосходит смертность от COVID-19. Во всем мире смерть каждого второго курильщика так или иначе связана с тем, что он употреблял никотин.

При этом Королевский колледж врачей в Великобритании в собственной работе по сравнению вейпинга и курения пришел к выводу, что электронные сигареты на 95% безопаснее, нежели обычные. Причина отражена в названии статьи, которая озаглавлена следующим образом: «Никотин без курения: Снижение вреда от табака».

«Угрозы для здоровья, проистекающие из долговременного вдыхания пара доступных сейчас электронных сигареты с малой вероятностью превышают 5% от вреда, причиняемого курением табака», – отмечают британские специалисты.

При этом они указывают, что в Великобритании курение является крупнейшей из причин смерти и инвалидности, которых можно избежать. Работа была выпущена в 2016 году.