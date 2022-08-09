Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд намерен понизить уровень угрозы COVID-19 с октября

Национальный комитет по инфекционным болезням (NCDC) принял решение пересмотреть оценку угрозы COVID-19 с нынешнего уровня «опасное передающееся заболевание» до «передающееся заболевание под наблюдением» с октября этого года. Решение знаменует очередной шаг на пути к признанию коронавируса эндемичной болезнью, то есть свойственной человеческой популяции, которая может с ней нормально жить.

Новости Пхукета

9 Августа 2022, 10:24 AM
Вакцинация детей в Нонтхабури. Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Вакцинация детей в Нонтхабури. Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Решение было озвучено министром здравоохранения и вице-премьером Таиланда Анутином Чарнвиракуном после заседания NCDC в понедельник, 8 августа, сообщает Bangkok Post.

COVID-19 был объявлен опасной инфекционной болезнью в конце февраля 2020 года и с тех пор оценка угрозы не пересматривалась. Статус опасной болезни, в частности, позволял Минздраву более оперативно и жестко реагировать на вспышки заболевания.

Пересмотр статуса, как отметил министр Чарнвиракун, происходит, когда коронавирусная инфекция еще не побеждена до конца, но медики уже могут контролировать вирус, а тяжесть заболевания значительно снизилась.

«По этой причине NCDC принял решение понизить уровень угрозы COVID-19 с опасного передающегося заболевания до передающегося заболевания, требующего наблюдения. Решение вступит в силу 1 октября», – заявил глава Минздрава.

«У нас никогда не было дефицита лекарств [и нет сейчас], а тем временем многие люди начали лучше понимать, как жить, когда вокруг существует эта болезнь», – пояснил он.

Одновременно глава Департамента контроля за заболеваниями (DDC) доктор Опат Карнкавинпонг отметил, что с пересмотром статуса COVID-19 медики лишатся полномочий принудительно отправлять на изоляцию заболевших и лиц с подозрением на болезнь.

Также доктор Карнкавинпонг воспользовался возможностью напомнить жителям и гостям Таиланда о необходимости вакцинации и соблюдения стандартных мер защиты от вируса, чтобы сдерживать его распространение.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд продолжит следить за мутациями коронавируса
Туристы из Белоруссии и Испании потерялись на острове Пханган
Полиция Пхукета помогает детям ко Дню Матери
В Патонге провели урок пожаротушения для дошкольников
Ресторан в Пхукет-Тауне обвинили в заоблачных ценах
Пхукет готовится отметить 90-летие Королевы Сирикит
На Пхукете один ребенок случайно застрелил другого из пистолета дедушки-полицейского
Lotus’s планирует 70-80 новых магазинов до конца года
Владелец сгоревшего в Чонбури паба вышел под залог
Таиланд может поднять МРОТ на 5-8% уже в этом году
Сбежавшего из Таиланда нигерийца с оспой обезьян вылечили в Камбодже
Житель Пхукета найден повесившимся у себя в мастерской
Паб, где охранник застрелил посетителя, закрыли на 30 дней
На пхукетском аукционе продали автомобильных номеров на 25 млн бат
Общенациональный семинар по медицине прошел на Пхукете

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 