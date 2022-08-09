Таиланд намерен понизить уровень угрозы COVID-19 с октября

Национальный комитет по инфекционным болезням (NCDC) принял решение пересмотреть оценку угрозы COVID-19 с нынешнего уровня «опасное передающееся заболевание» до «передающееся заболевание под наблюдением» с октября этого года. Решение знаменует очередной шаг на пути к признанию коронавируса эндемичной болезнью, то есть свойственной человеческой популяции, которая может с ней нормально жить.

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9 Августа 2022, 10:24 AM

Вакцинация детей в Нонтхабури. Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Решение было озвучено министром здравоохранения и вице-премьером Таиланда Анутином Чарнвиракуном после заседания NCDC в понедельник, 8 августа, сообщает Bangkok Post.

COVID-19 был объявлен опасной инфекционной болезнью в конце февраля 2020 года и с тех пор оценка угрозы не пересматривалась. Статус опасной болезни, в частности, позволял Минздраву более оперативно и жестко реагировать на вспышки заболевания.

Пересмотр статуса, как отметил министр Чарнвиракун, происходит, когда коронавирусная инфекция еще не побеждена до конца, но медики уже могут контролировать вирус, а тяжесть заболевания значительно снизилась.

«По этой причине NCDC принял решение понизить уровень угрозы COVID-19 с опасного передающегося заболевания до передающегося заболевания, требующего наблюдения. Решение вступит в силу 1 октября», – заявил глава Минздрава.

«У нас никогда не было дефицита лекарств [и нет сейчас], а тем временем многие люди начали лучше понимать, как жить, когда вокруг существует эта болезнь», – пояснил он.

Одновременно глава Департамента контроля за заболеваниями (DDC) доктор Опат Карнкавинпонг отметил, что с пересмотром статуса COVID-19 медики лишатся полномочий принудительно отправлять на изоляцию заболевших и лиц с подозрением на болезнь.

Также доктор Карнкавинпонг воспользовался возможностью напомнить жителям и гостям Таиланда о необходимости вакцинации и соблюдения стандартных мер защиты от вируса, чтобы сдерживать его распространение.