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Таиланд начнет производить авиатопливо из отработанного растительного масла

Тайский энергетический конгломерат Bangchak планирует запустить в Таиланде производство авиационного биотоплива (Sustainable Aviation Fuel, SAF) из отработанного растительного масла. Международная организация гражданской авиации (ICAO) поощряет использование SAF для заправки самолетов в смеси с обычным топливом, поскольку это помогает снижать глобальные выбросы диоксида углерода.

Новости Пхукета

8 Декабря 2022, 10:57 PM
ICAO поощряет и поддерживает использование SAF из соображений заботы об экологии. Фото: ICAO

ICAO поощряет и поддерживает использование SAF из соображений заботы об экологии. Фото: ICAO

Ближайший к Таиланду запущенный комплекс по производству SAF находится в Сингапуре. Фото: ICAO

Ближайший к Таиланду запущенный комплекс по производству SAF находится в Сингапуре. Фото: ICAO

Описание принципа SAF на сайте энергетической компании BP. Фото: ВР

Описание принципа SAF на сайте энергетической компании BP. Фото: ВР

Со стороны Bangchak проект по производству SAF в Таиланде реализует BBGI, биотехнологическое подразделение энергетического конгломерата. Бюджет проекта составляет 200 млн бат, ожидаемый объем производства – 1 млн литров в день, дата запуска предприятия – 2024 год, сообщает Bangkok Post.

Партнером Bangchak выступает фирма Thanachok Oil Light, тайский интегрированный производитель растительного масла. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в апреле 2022 года. Финансирование совместного предприятия BSGF осуществляется по следующей схеме: 51% – Bangchak, 20% – BBGI, 29% – Thanachok. Таким образом энергетический конгломерат контролирует перспективное СП.

По словам президента и гендиректора BBGI Киттипхонг Лисуваннарота, предприятие станет первым в Таиланде комплексом по производству авиационного биотоплива из растительного масла и другого биосырья. Мощности будут находиться в Бангкоке, готовую продукцию BBGI планирует реализовывать и на внутреннем, и на международном рынке.

При этом в Таиланде еще около 10 лет назад поставили эксперимент по заправке коммерческого лайнера биотопливом. Самолет Thai Airways совершил полет на экологичном горючем из аэропорта Don Mueang в Suvarnabhumi. Впрочем, о коммерческом использовании биотоплива для самолетов тогда речи не шло.

 

 

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