Таиланд начнет производить авиатопливо из отработанного растительного масла

Со стороны Bangchak проект по производству SAF в Таиланде реализует BBGI, биотехнологическое подразделение энергетического конгломерата. Бюджет проекта составляет 200 млн бат, ожидаемый объем производства – 1 млн литров в день, дата запуска предприятия – 2024 год, сообщает Bangkok Post.
Партнером Bangchak выступает фирма Thanachok Oil Light, тайский интегрированный производитель растительного масла. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в апреле 2022 года. Финансирование совместного предприятия BSGF осуществляется по следующей схеме: 51% – Bangchak, 20% – BBGI, 29% – Thanachok. Таким образом энергетический конгломерат контролирует перспективное СП.
По словам президента и гендиректора BBGI Киттипхонг Лисуваннарота, предприятие станет первым в Таиланде комплексом по производству авиационного биотоплива из растительного масла и другого биосырья. Мощности будут находиться в Бангкоке, готовую продукцию BBGI планирует реализовывать и на внутреннем, и на международном рынке.
При этом в Таиланде еще около 10 лет назад поставили эксперимент по заправке коммерческого лайнера биотопливом. Самолет Thai Airways совершил полет на экологичном горючем из аэропорта Don Mueang в Suvarnabhumi. Впрочем, о коммерческом использовании биотоплива для самолетов тогда речи не шло.