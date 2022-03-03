Таиланд нацелился на туристов из соседних стран

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) намерено в этом году привлечь не менее 1,5 млн туристов из ближайших стран и тем самым хотя бы частично компенсировать отсутствие турпотока из Китая. Для того, чтобы сделать это, ведомство планируют заключать партнерские соглашения с авиакомпаниями, стимулируя спрос за счет повышения доступности страны в транспортном отношении. До пандемии Таиланд вправе мог гордиться тем, что туристы из ближайших стран могли легко (и недорого) летать сюда на выходные. К примеру, билет из Малайзии на Пхукет зачастую стоил даже дешевле, чем автобус из Бангкока на остров.

Новости Пхукета

4 Марта 2022, 09:00 AM

Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Комментируя планы ТАТ, заместитель главы ведомства по маркетингу в Азии и Южном тихоокеанском регионе Тханет Пхетсуван заявил, что генерировать спрос в Восточной Азии не представляется возможным, однако Юго-Восточная и Южняа Азии, а также в Австралия выглядят перспективными, пишет Bangkok Post.

При условии, что туристы из Вьетнама, Малайзии, Камбоджи и Сингапура смогут летать в Таиланд без карантина по возвращению на родину, Королевство может ожидать в этом году 800 тыс. прибытий из Юго-Востоной Азии, отметил господин Пхетсуван.

Также ведомство не теряет надежды создать так называемый «туристический пузырь» с Индией. По словам заместителя главы ТАТ, начать рейсы в страну со следующего месяца готовы 12 тайских и индийских авиакомпаний, а индийские туристические агентства уже начали маркетинговую и продажную активность, предлагая клиентам отдых в Таиланде.

Прогноз ТАТ по прибытия из Индии в этом году – 500 тыс. человек (при средней заполняемости авиарейсов на уровне 70%).

Что касается Австралии, то оттуда Таиланд ждет примерно 200 тыс. туристов, возлагая особые надежды на пасхальные каникулы (при этом католическая Пасха в этом году выпадает на 17 апреля, то есть практически на Сонгкран, являющийся в Таиланде одним из пиковых сезонов туризма). Обеспечить транспортную связь должны Thai Airways и Qantas.

«У нас в зоне доступа – примерно 1,5 млн туристов с ближнемагистральных направлений, но мы все равно хотим получить не менее 5 млн прибытий из общего числа в 10 млн в этом году. Впрочем, во втором полугодии целевые показатель так или иначе будут пересмотрены, поскольку мы ждем развития событий в Восточной Азии», – заявил господин Пхетсуван.

По словам заместителя главы ТАТ, во многих странах уже сформировался отложенный спрос на поездки в Таиланд. Чтобы он реализовался нужны позитивные изменения непосредственно в этих государствах – смягчение ограничений на путешествия в Китае к третьему кварталу, улучшение эпидемиологической ситуации в Южной Кореи, открытие Японии.

Также ближние направления перспективы тем, что на них едва ли окажет прямое влияние российско-украинский кризис. Хотя рост стоимости авиаперевозок на фоне роста цен на нефть – это неизбежная реальность.

В среду, 2 марта, ТАТ и Thai Vietjet подписали соглашение о намерениях в сфере стимулировани туристического спроса со стороны Юго-Восточной Азии, особенно из Вьетнама и Камбоджи. Срок действия оговора – один год.

ТАТ и Thai Vietjet планируют выступить со специальными пакетными предложения по посещению Таиланда с марта этого года. Планируется реализовать около 20 тыс. пакетов ближайшие два-три месяца.

Господин Пхетсуван заявил, что ТАТ продолжает заключать партнерские договоры с местными авиакомпаниями (включая Thai AirAsia) об осуществлении рейсов во Вьетнам, Сингапур и Малайзию уже в этом месяце. На камбоджийском направлении этот вопрос уже решен.

Говоря о ситуации на рынке, гендиректор Thai Vietjet Воранет Лапрабанг указал следующие ключевые факторы, которые будут способствовать росту турпотока: смягчение правил въезда-выезда, снижение числа случаев COVID-19, наличие привлекательных промо-программ.

С 16 марта Thai Vietjet должна возобновить рейсы из Бангкока в Пномпень, с 27 марта – в Дананг. Сейчас авиакомпания летает из тайской столицы только в Хошимин (крупнейший город Вьетнама), но зато шесть раз неделю. Другие возможные направления в ближайшей перспективе – Сингапур в мае, Фукуока (Япония) в июне, Тайбэй (Тайвань) в июле и Ахмадабад (Индия) где-то «в середине 2022 года».