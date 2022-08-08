Таиланд может поднять МРОТ на 5-8% уже в этом году

О том, что национальный комитет по вопросам заработной платы будет ходатайствовать за повышение на своем августовском заседании, сообщил Reuters член комитета Пхиджит Дисуй, пишет Bangkok Post.
Комитет будет рекомендовать повышение до уровня 329-353 бат, однако финальное решение будет принимать кабинет министров. При этом министр труда Сучарт Чомклин тоже поддерживает повышение и даже говорит о том, что оно должно вступить в силу в этом году, а не в следующем, как планировалось ранее.
«Я хочу, чтобы это произошло как можно скорее, поскольку у людей множество проблем со стоимостью жизни, а мы не повышали зарплаты уже долгое время», – цитирует министра Reuters.
В последний раз МРОТ в Таиланде пересматривался в январе 2020 года, размер повышения составил 1,6-1,8%. В случае анонсированного повышения на 5-8% минимальная месячная зарплата вырастет до 9870-10590 бат, став одной из самых высоких в Юго-Восточной Азии. Для сравнения, во Вьетнаме минимальная месячная зарплата – в районе 5000 бат.