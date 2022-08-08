Таиланд может поднять МРОТ на 5-8% уже в этом году

Правительство Таиланда планирует впервые за два года поднять минимальный размер оплаты труда, чтобы помочь работникам справиться с последствиями пандемии. Планируемое повышение МРОТ – на 5-8%.

Новости Пхукета

9 Августа 2022, 09:00 AM

Первомайская демонстрация в Бангкоке. Участники требуют повысить дневной МРОТ до уровня в 492 бата. Фото: Apichit Jinakul