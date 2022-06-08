Таиланд легализует марихуану 9 июня. Что об этом известно?

В четверг, 9 июня, Таиланд станет первой страной в Азии, легализовавшей марихуану. Разумеется, о полной свободе выращивания и употребления этого растения речи не идет, но легализацию коноплеводства в Таиланде уже можно считать фактом. В связи с этим газета Bangkok Post опубликовала разбор изменений в тайском законодательстве в формате вопросов и ответов. «Новости Пхукета» приводят перевод статьи с небольшими дополнениями.

Новости Пхукета

Что меняет новый тайский закон?

В этом году, 9 февраля, в Royal Gazette было опубликовано официальное уведомление Министерства здравоохранения об исключении конопли и марихуаны из списка контролируемых субстанций пятой категории (наркотиков пятой категории). Было указано, что закон вступит в силу через 120 дней после публикации, то есть 9 июня.

Правительство сообщило, что основной целью нововведения является поддержка «тайских энтузиастов» выращивания марихуаны в домашних условиях и использования ее в медицинских целях как средства для здоровья, которое можно применять на дому.

В Таиланде уже выращивается не менее десяти местных видов каннабиса. Кроме того, идея легального коноплеводства получила дополнительное внимание, когда правительство объявило о национальной кампании по раздаче 1 млн саженцев людям, желающим начать выращивать коноплю как сельскохозяйственную культуру.

При этом импорт семян конопли, различных частей растения и продукции с марихуаной по-прежнему регулируется соответствующими положениями в сфере сельского хозяйства и других сферах, что на практике означает необходимость получения разрешения властей на ввоз марихуаны и содержащих ее продуктов из-за рубежа. Желающие выращивать коноплю дома тоже должны получить разрешение, хотя зарегистрироваться можно онлайн и, как заверяют власти, сделать это несложно. Готовая продукция с марихуаной, как ввозимая в страну путешественником в багаже, так и получаемая по почте, также регулируется различными законами в соответствии со своим типом (две основных категории в данном случае – пищевая продукция и косметика).

Так марихуана теперь легальна в Таиланде?

Если коротко, то с 9 июня легальной считается марихуана с низким уровнем тетрагидроканнабинола (ТГК) в контексте домашнего выращивания. Под низким уровнем ТГК закон понимает 0,2% от массы. Продукция с более высоким содержанием этого вещества по-прежнему нелегальна, вернее, относится к контролируемой. Именно ТГК является основным психоактивным веществом в марихуане, дающим эффекты, из-за которого растение относят к наркотикам.

Ранее постоянный секретарь Минздрава доктор Киаттисак Вонграджит говорил, что после исключения каннабиса из списка наркотиков пятой категории оборот его будет регулироваться, в частности, Законом о контроле за табаком от 2017 года. Среди прочего власти обещают следить, чтобы марихуана в быту и домашнем хозяйстве использовалась именно в медицинских (косметических, пищевых и т. д.) целях, а не ради получения наркотического эффекта для удовольствия. Посвященный каннабису отдельный законопроект сейчас находится в разработке.

Если говорить совсем просто, человек не может легально достичь состояния наркотического опьянения при помощи марихуаны в общественном месте, скажем, на улице в Бангкоке. Такие действия приведут к последствиям по закону. Среди прочего, дым от сигарет (с чем угодно) может быть расценен как создание неудобства другим лицам и вреда их здоровью, что предполагает наказание вплоть до 25 тыс. бат штрафа и/или трех месяцев тюрьмы.

Какие наказания предусмотрены за связанные с марихуаной нарушения?

Экстракты марихуаны с содержанием ТГК более 0,2% по массе по-прежнему классифицируются как наркотические субстанции пятой категории, оборот которых регулируются соответствующими законами о контроле за наркотиками. То есть ответственность здесь будет по уголовной статье о незаконном хранении (или хранении с целью продажи) наркотиков пятой категории. Впрочем, готовящийся Закон о каннабисе и конопле может детализировать этот момент.

Старший партнер бангкокской юридической фирмы LawPlus Кунканья Вораваничар указывает, что над законопроектом прямо сейчас ведется работа. Информации не много, но известно, к примеру, что в нем предполагается прописать ответственность за выращивание конопли в коммерческих целях без получения разрешения Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA). Предлагаемое наказание – вплоть до трех лет тюрьмы и/или до 300 тыс. бат штрафа. Санкции для обычных лиц за выращивание конопли для собственного использования в законопроекте или не прописаны, или о них неизвестно. Впрочем, повторимся, что это пока еще проект, который только предстоит разработать, а затем принять.

«В переходный период [пока ведется работа над законопроектом] никаких законов, предусматривающих наказание за неуведомление FDA о намерении выращивать каннабис нет. Исходя из нашего понимания, можем сказать, что FDA просто надеется, что люди, желающие выращивать коноплю в переходный период, будут сами сотрудничать с властями», – говорит госпожа Вораваничар.

Также нет определенности и в отношении того, как правительство будет выявлять нарушения.

«Наше понимание таково, что правительство Таиланда обеспечит каким-то образом должное соблюдение законов. Нужно просто подождать и на практике оценить объем ресурсов, которые будут выделены на эту работу. В целом триггером к применению мер зачастую является то, что официальное лицо просто каким-то образом узнало о нарушении, часто из поступившей от кого-то жалобы», – говорит старший партнер LawPlus.

Как начать выращивать марихуану дома?

Желающий начать выращивать марихуану дома для медицинских целей может зарегистрироваться на сайте FDA.moph.go.th или в мобильном приложении Plookganja, которое разработало FDA. Ограничения на количество выращиваемых дома кустов отсутствуют.

Процесс регистрации состоит из трех шагов:

Заполнить бланк с личными данными; Указать цель выращивания конопли; Получить электронный сертификат.

Заместитель генерального секретаря FDA Витхид Сариддичайкун ранее указывал, что у ведомства есть компетентный персонал в Бангкоке и в провинциях, готовый ответить на все вопросы по процессу регистрации. Также работает телефонная горячая линия 1556 (-3), и доступна информация онлайн на тайском языке.

Зачем все это правительству Таиланда?

Глава Минздрава Анутин Чарнвиракун давно выступает за декриминализацию каннабиса в Таиланде, подчеркивая три основных цели: лечебные свойства марихуаны; важность ее как альтернативного средства для пациентов; поддержку зеленой экономики за счет реализации экономического потенциала, скрытого в коноплеводстве.

Стоит прямо сказать, что правительство совсем не планирует превращать Таиланд в азиатскую Калифорнию, приглашая в страну желающих легально покурить марихуану на пляже под плеск волн. Нельзя исключать, что чисто рекреационное использование марихуаны будет разрешено в будущем, пока же это прямо запрещено, о чем недавно сказал и министр Чарнвиракну. Более того, пока нет и прописанных критериев, по которым власти будут отличать правильное и легальное употребление от неправильного. Равно как нет и доступных способов проверить уровень содержания ТГК в отдельно взятой шишке, выросшей на придомовом участке. Видимо, пока энтузиастам марихуаны следует ориентироваться на здравый смысл и предполагать, что сути полиция будет по тому, какой эффект произвел на употреблявшего продукт, и насколько его действия соотносятся с понятиями общественной нормы. В конце концов, употребление пива в Таиланде не запрещено, но его распитие на улице и тем более пьяный дебош уже нарушают закон.

Если же говорить именно о коммерческом потенциале, то, к примеру, генеральный директор JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Ситичай Дэнгпрасерт уверен, что от легализации выиграют и простые фермеры, и производители разных медицинских препаратов, биологических активных добавок, косметики. Он ждет, что декриминализация каннабиса даст толчок к новому развитию целому ряду отраслей и откроет новую эпоху в истории культивирования конопли, тем более что в прошлом она была практически стратегическим продуктом. JSP оценивает рынок каннабидиола (CBD) в 100 млн бат.

Что тайцы думают об употреблении марихуаны?

Согласно данным компании YouGov, являющейся международным авторитетом в сфере рыночных исследований и аналитики данных, почти каждый второй таец в течение последних двух лет пробовал тот или иной продукт на основе каннабиса, а 62% говорят, что заинтересованы в употреблении подобной продукции в ближайшие 12 месяцев.

Исследование проводилось в феврале 2022 года, опрошено было 2044 респондента в возрасте 18 лет и старше. Было установлено, что 73% тайцев знают о коммерчески доступных продуктах на основе или с включением конопли, варьирующихся от еды и напитков до косметических средств.

Оригинал публикации Bangkok Post доступен здесь.