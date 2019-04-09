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Таиланд и США проводят совместные флотские учения в Андаманском море

В воскресенье, 7 апреля, в Андаманском море начались восьмые тайско-американские морские учения Guardian Sea.

Новости Пхукета

9 Апреля 2019, 09:44 AM
Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ США

Фото: ВМФ США

Фото: ВМФ США

Фото: ВМФ США

Церемония открытия учений, проводящихся ежегодно с 2012 года, прошла на борту многоцелевого стелс-фрегата HTMS Bhumibol Adulyadej, вошедшего в состав ВМФ Таиланда в январе этого года. С тайской стороны участие в церемонии принимали контр-адмирал Камджорн Чаронкиат и капитан Самарн Кхунтхапон. Американскую сторону представляли контр-адмирал Джимми Питтс и капитан Мэтт Джерби

Программа учений предусматривает проведение более десяти тренировочных операций. Основная цель мероприятия – отработка противодействия подводным лодкам. Для этого американская сторона предоставила атомную подлодку класса Los Angeles, которую сопровождает танкер-заправшик USNS Guadalupe. Кроме фрегата HTMS Bhumibol Adulyadej, участие в учениях со стороны ВМФ Таиланда принимают боевые корабли HTMS Taksin и HTMS Long Lom, а также противолодочные вертолеты Sea Hawk.

Как указывается в пресс-релизе ВМФ США, в ходе учения Guardian Sea 2019 тайский флот впервые отработает технологию обнаружения подводных лодок при помощи буксируемого сонара. Соответствующая задача возложена на экипаж фрегата HTMS Bhumibol Adulyadej, являющегося самым современным боевым кораблем в составе ВМФ Таиланда.

Также в рамках учений Guardian Sea 2019 тайский флот отработал запуск противокорабельных ракет C-802A.

 

 

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