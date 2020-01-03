Таиланд готовится увидеть первый метеорный поток 2020 года

В ночь с 3 на 4 января жители и гости Таиланда смогут увидеть Квадрантиды, первый метеорный поток 2020 года.

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В ночь с 3 на 4 января жители и гости Таиланда смогут увидеть Квадрантиды, первый метеорный поток 2020 года. Фото: Narit

В ночь с 3 на 4 января жители и гости Таиланда смогут увидеть Квадрантиды, первый метеорный поток 2020 года. Фото: Narit

В ночь с 3 на 4 января жители и гости Таиланда смогут увидеть Квадрантиды, первый метеорный поток 2020 года. Фото: Narit

Квадрантиды – метеорный поток c радиантом в созвездии Волопаса – наблюдаются ежегодно в течение последней недели декабря и первой недели января, при этом их максимум приходится на 3-4 января, когда наблюдается от 45 до 200 метеоров в час.

Как пояснил господин Супхарык Кхарыханон из Национального института астрономических исследований Таиланда (Narit), идеальное время для наблюдения – с 2:30 ночи и до рассвета. Смотреть нужно на северо-восток. При отсутствии облаков поток будет видно невооруженным глазом.

«В этом году мы ожидаем увидеть до 120 метеоров в час во время пика потока. Кроме того, сегодня после полуночи не будет луны, будет темно, небо будет идеально для наблюдений», – добавил он.

Также господин Кхарыханон наполнил, что для наблюдения лучше выбирать темные места, чтобы не мешала, к примеру, засветка от уличного освещения.