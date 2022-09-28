Таиланд готовится к приходу тайфуна Нору

Экстренные службы в Таиланде приведены в состояние с повышенной готовности в связи с приближением к стране тайфуна Нору, который сегодня (28 сентября) должен достигнуть Вьетнама, а до этого вызвал разрушения и гибель людей на Филиппинах.

Новости Пхукета

Метеорологи ожидают, что Нору достигнет северо-восточного Таиланда в четверг, 29 сентября, пишет Bangkok Post.

Основной удар стихии должны принять на себя провинции Убон-Ратчатхани и Амнат-Чарон. По прогнозу, к этому моменту Нору уже растеряет часть силы и будет классифицироваться как тропический шторм.

Затем шторм ослабеет до «тропической депрессии» (зоны пониженного давления), которая пройдет через северо-восток и север Таиланда, а также Центральные равнины.

Особое внимание приближающемуся шторму также должны провинции Сисакет, Сурин и Бурирам. В каждой из них ожидаются сильные дожди.

Кроме того, официальные лица пристально следят за уровнем воды в Меконге и других реках региона, таких как Чи и Мун. Жителям прибрежных районов предписано принять меры на случай подъема уровня воды. Это касается, частности, провинций Убор-Ратчатхани, Амнат-Чарон, Накхон-Пханом и Мукдакхан. В частности, власти уже готовятся к тому, чтобы при помощи специального оборудования отводить воду из Чи и Мун в Меконг.

В зоне особого внимания и главные водохранилища, которые сейчас заполнены на 72%, согласно данным Королевского ирригационного департамента (RID). Власти на местах должны принять меры, чтобы вода избежать их переполнения при обильных осадках.

Официальный представитель Минобороны генерал Конгчип Тантраванит отметил, что военные уже работают в 25 провинциях, пострадавших от наводнений ранее. Сейчас они помогают местным жителям защищать дома от подтопления (в частности, возводятся заслоны из мешков с песком), раздают гуманитарную помощь и помогают с эвакуацией тем, кто вынужденно покидает свои дома.

По словам генерала Тантраванита, министр обороны Прают Чан-Оча отдал вооруженным силам распоряжение выделить персонал и технику на борьбу с последствиями шторма, включая ожидающиеся наводнения.

Метеорологи прогнозируют, что Пхукет также почувствует на себе влияние тайфуна Нору, когда он будет проходить через северный, северо-восточный и центральный Таиланд. Кроме того, на погоду на Пхукете влияет усилившийся юго-западный муссон. Осадки и высокие волны на море, согласно последнему предупреждению метеорологов, ожидаются и 28, и 29 сентября.

«Относительно сильный ветер формирует в Андаманском море и верхней части Сиамского залива волны высотой 2-3 метра и более 3 метров в зонах непосредственно штормов. Волны в нижней части залива достигают 2 метров и превышают 2 метра в зонах штормов. Все суда должны осуществлять навигацию с осторожностью и избегать зон штормов; маломерные суда должны оставаться на берегу до 1 октября», – говорится в сообщении Метеорологического департамента Таиланда, опубликованном в 5:00 утра 28 сентября.