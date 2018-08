Таиланд готов выйти из программы тестирования знаний учащихся PISA Министр образования Таиланда полагает, что тайские школьники могут показывать слабые результаты в тесте PISA из-за некачественного перевода заданий на тайский язык. Новости Пхукета 3 Августа 2018 16:00:00 Фото: Gerhard Joren / World Bank В августе этого года 15-летние школьники из 70 стран мира будут проходить очередное тестирование в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Тестирование проводится каждые три года Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) в консорциуме с ведущими международными научными организациями. Таиланд участвует в тестировании PISA с самого начала, но в этом году тайские школы (и тайские школьники) могут оказаться за бортом проекта. Об этом заявил министр образования страны Тиракиат Джаронсетта. По его словам, Таиланд готов отказаться от проверки качества школьного образования, если стране не предоставят ряд привилегий в сравнении с другими участниками тестирования. Тестирование PISA проводится в трех дисциплинах: математика, чтение и естественные науки. Задания ориентированы не только на умение запоминать полученную информацию, но и применять ее на практике. К примеру, в предыдущем тесте 15-летним школьникам предлагалось попробовать спроектировать вращающиеся двери для торгового центра (геометрия) или наладить работу экологически устойчивого рыбохозяйства (естественные науки). Задания не требуют какой-либо особой квалификации в конкретных профессиях, скорее они оценивают то, как подростки способны интерпретировать имеющиеся у них школьные знания в реальных ситуациях. В заданиях по чтению проверяется умение извлекать из текста информацию и принимать решения в соответствии с ней (к примеру, школьникам предлагалось ознакомиться с предупреждением о том, что некий продукт содержит орехи и принять решения на основе этой информации). Кроме того, в предыдущей версии теста PISA было задание на командую работу, оформленное в виде компьютерной игры со встроенным чатом, где у тестируемого было два виртуальных члена команды. Задания теста PISA, разумеется, отличаются от того, чем занимаются в классах школьники из России, Таиланда и многих других стран, но результат у россиян тем не менее удовлетворительный. По математике и чтению 15-летние учащиеся российских школ находятся чуть выше среднего уровня OECD (динамика позитивная), по естественным наукам – чуть ниже (динамика отсутствует). Показатель России по математике – 494 балла (средний – 490), по чтению – 495 балла (средний – 493) по естественным наукам – 487 (средний – 493). Общий результат России – 32 место из 70. Таиланд находится в списке значительно ниже, причем ни по одному из направлений страна до среднего уровня OECD не дотягивает. В математике тайские школьники в последний раз набрали 415 баллов, в чтении 409 баллов, а в естественных науках – 421 балл. Позитивной динамики нет ни в одной из сфер знаний, причем с самого начала участия Таиланда в программе. Общий результат в последнем тесте – 54 место из 70. В преддверии нового тестирования министр образования Таиланда Тиракиат Джаронсетта заявил, что страна готова продолжать участвовать в проекте PISA, если тайской стороне заранее дадут ознакомиться с заданиями теста 2018 года, а также исключат из тестирования сельские школы. Предварительное ознакомление с тестом, по словам министра, необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии ошибок в переводе. «Я знаю, что содержание тестов должно оставаться в секрете. Однако если качество перевода низкое, а занимались переводом не профессиональные лингвисты, наши школьники могут не до конца понимать суть вопросов. В этом случае текст не будет отражать их истинных способностей, что несправедливо по отношению к тайским школьникам», – заявил министр образования Таиланда. «Мы считаем, что Министерство образования должно иметь возможность убедиться, что перевод верен и понятен, потому что критики обычно игнорируют проблему языкового барьера и используют наши результаты в PISA для обвинений в адрес правительства в том, что оно не может обеспечить качественное образование», – пояснил господин Джаронсетта. По его словам, другие не англоговорящие страны также выражали обеспокоенность относительно качества перевода тестовых заданий. При этом тесты на русском языке явно к этой категории не относятся – перевод выполнен качественно. Кроме того, министр предложил OECD не учитывать в общих результатах Таиланда показатели небольших школ в сельских районах. По его словам, уже сейчас так не учитываются слабые школы Вьетнама. «Мы понимаем, что существует разрыв между учащимися крупных и маленьких школ, над сужением которого надо работать. Но мы считаем, что организаторы теста PISA должны в этом вопросе одинаково относиться к Таиланду и Вьетнаму», – заявил господин Джаронсетта. Министр подчеркнул, что результаты школьников в Бангкоке и других городах находятся на уровне средних показателей PISA по странам OECD. В настоящий момент неизвестно, готовы ли организаторы теста PISA пойти на уступки Таиланду и предоставить стране те привелегии, о которых просил министр: раскрыть экзаменационные задания до тестирования и исключить из числа тестируемых слабые школы. Добавьте новостную ленту на свой сайт В Сонгкхла перехватили контрабандных сигарет на 146 млн бат Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете Таиланд впервые принял этап серфинг-тура RAST Фестиваль лобстеров стартовал на Пхукете Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus