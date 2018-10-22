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Таиланд готов платить гражданам за помощь в перехвате наркотиков

Министерство юстиции Таиланда готово финансово вознаграждать граждан за предоставление информации, которая приведет к изъятию из оборота наркотиков.

Новости Пхукета

22 Октября 2018, 03:38 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как пишет Thai PBS, сообщение Министерства юстиции о готовности премировать граждан за помощь в перехвате наркотиков было опубликовано в Royal Gazette в пятницу, 19 октября.

Согласно проекту властей, размер вознаграждения будет зависеть о того, какие наркотики и в каком количестве будут конфискованы. В публикации Thai PBS приводится следующий «прейскурант»:

1 таблетка метамфетамина – 2 бата;

1 грамм героина – 100 бат;

1 грамм морфия – 20 бат;

1 грамм кокаина – 20 бат;

1 грамм кетамина – 10 бат;

1 грамм марихуаны – 10 сатангов;

1 грамм конопляного масла или гашиша – 20 бат.

Максимальный размер награды за помощь установлен в размере 2 млн бат. При этом в публикации Thai PBS не описывается процесс получения обещанных премий.

 

 

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