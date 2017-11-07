Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня

Кабинет министров Таиланда озвучил список нерабочих дней в Новогодние праздники.

7 Ноября 2017 17:31:10

Фото: Panupong Changchai / Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post, жители Таиланда будут отдыхать в Новый год четыре дня. Нерабочими будут 30-31 декабря (суббота и воскресенье) и 1-2 января (понедельник и вторник).

Комментируя озвученный календарь выходных, официальный представитель правительства Сансерн Кэукамнерд напомнил, что в стране является обычной практикой предоставлять гражданам дополнительные выходные, если тот или иной праздник выпадает на выходной день, который и так является нерабочим.