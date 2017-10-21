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Таиланд активизирует продвижение гастрономического туризма

Министерство туризма намерено подстегнут туристов больше тратить как на местную кухню, так и на посещение международных ресторанов.

Новости Пхукета

22 Октября 2017 16:00:00

Фото: Justin K.L Seah и Johan Fantenberg / Flickr
Фото: Justin K.L Seah и Johan Fantenberg / Flickr

Министерство туризма и спорта Таиланда намерено заняться продвижением гастрономического туризма и местной кухни в рамках кампании по развитию туристического сегмента в 2018 году. Соответствующее заявление сделала  глава министерства Кобкарн Ваттанаврангкун, пишет Bangkok Post.

Доход на тарелочке

«На гастрономию приходится около одной трети всех расходов туриста. Однако доля еды в туристических бюджетах может быть и больше, поскольку Таиланд предлагает самое широкое гастрономическое разнообразие: от местной кухни до зарубежных блюд», – заявила госпожа Ваттанаврангкун.

Кампания по продвижению гастрономической составляющей Таиланда под названием Amazing Thailand Tourism Year 2018 стартует уже в этом году. Говоря о ее целях, газета Bangkok Post отмечает, что официальные лица намерены продвигать «местные опыты, включая еду и гастрономию». Впрочем, никаких цифр, которых планирует достигнуть Минтуризма, издание не приводит.

В прошлом году, как пишет Bangkok Post, гастрономический туризм принес экономике Таиланда 329 млрд бат, что составляет около 20% от всех доходов от туризма (издание не отмечает, как эта цифра соотносится с приведенной выше цитатой). Больше туристы потратили только на размещение (29%), а также шопинг и покупку сувениров (24%). По данным министерства, пять главных рынков гастрономического туризма – это Китай, Россия, Великобритания, Малайзия и США.

Китайские туристы в прошлом году потратили на еду в сумме 83,3 млрд бат (рост на 19% год к году), вклад россиян составил 20,8 млрд бат (рост на 32%), британцев – 18,4 млрд бат (рост на 10%). Показатели Малайзии и США – 16,1 и 13,9 млрд бат соответственно (рост на 7% и 18%).

Говоря о новой кампании Министерства туризма, газета Bangkok Post отметила, что CNN в течение двух лет подряд признает Бангкок лучшим местом на планете в плане уличной еды. При этом издание не упоминает начавшуюся в этом году кампанию по борьбе с торговлей продуктами питания на тротуарах. Впрочем, соответствующая кампания носит локальный характер и реализуется только в Бангкоке. Власти тайских провинций к стритфуду по-прежнему относятся лояльно.

Золотая неделя

Как отмечала госпожа Ваттанаврангкун ранее, за период с 1 января по 11 октября Таиланд принял 26,9 млрд путешественников из-за рубежа (рост на 5,6% год к году), которые принесли экономике страны 1,37 трлн бат (рост на 7,6%). Самая значительная доля в турпотоке – у Китая. С начала года Королевство посетило 7,63 млн китайцев. Россия является лидером среди не азиатских стран.

Значительный турпоток из Китая был зафиксирован в первую неделю октября, когда у граждан страны были восьмидневные каникулы в честь годовщины образования КНР. По данным Министерства туризма Таиланда, за период с 1 по 8 октября Королевство посетило 227,6 тыс. китайцев. Среди наиболее популярных направления у китайцев значатся Бангкок, Паттайя, Пхукет, Чианг-Май и остров Самуи

В беседе с «Новостями Пхукета» замдиректора пхукетского офиса (ТАТ) Утхит Лимсакун отмечал, что восьмидневные каникулы в Китае подстегнули турпоток и на Пхукет. По его словам за «Золотую неделю» остров принял около 50 тыс. путешественников, преимущественно из Китая.

Сколько эти туристы могли потратить на отдыхе, господин Лимсакун не уточнил, зато подчеркнул, что нынешние китайцы предпочитают варианты размещения, которые сложно отнести к самым бюджетным, а именно отели уровня четырех-пяти звезд и виллы с бассейнами.

«Китайские туристы – не единственные, кто посетил Пхукет в эту неделю. Мы также видели приток россиян и австралийцев среди наших ключевых рынков», – добавил господин Лимсакун в беседе с «Новостями Пхукета».

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