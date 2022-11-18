Таиланд активизировал работу в Китае в ожидании возобновления туризма

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) рассматривает саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, АРЕС) в Бангкоке как одну из возможностей по продвижению страны в качестве туристического направления, в частности, для граждан Китая. Офисы ТАТ в КНР уже активизировали усилия по привлечению китайских туристов в Таиланд и ждут только открытия границ КНР для выездного туризма. Пока что Пекин придерживается своей политики нулевой терпимости к коронавирусу, но Таиланд не теряет надежды на скорые перемены.

Новости Пхукета

18 Ноября 2022, 12:31 PM

Генсек КНР Си Цзиньпин у трапа самолета после прибытий в Бангкок 18 ноября. Слева в роли встречающего – генерал Прают Чан-Оча. Фото: Bangkok Post

Руководитель ТАТ Ютхасак Супасорн заявил, что саммим АТЭС в Бангкоке может дать новую возможность по стимулированию туризма, если Королевству удастся впечатлить своей туристической продукцией участвующие во встрече зарубежные делегации из 21 экономической зоны своей, пишет Bangkok Post. В числе этих зон – материковый Китай, Гонконг и Тайвань.

«Если мы будем хорошими хозяевами, то они приедут снова», – заявил господин Супасорн. – «Мы надеемся в следующем году достигнуть своей цели в 18 млн зарубежных прибытий».

Ранее ТАТ провело мастер-класс для 2,5 тыс. операторов туристического бизнеса из всех пяти регионов страны. Занятие было направлено на «помощь им в развитии релевантных навыков и знаний для приема туристов после пандемии». О результатах мероприятия ведомство не сообщило.

Один из высокопоставленных гостей саммита АТЭС в Бангкоке – генсек КНР Си Цзиньпин. В этом свете особое внимание туристической отрасли будет направлено на его переговоры с премьер-министром Праютом Чан-Очой, с которым они должны обсудить «усилия по стимулированию туризма», указал господин Супасорн. При этом очевидно, что мало какие «усилия» сравнятся по эффективности с простым открытием китайских границ.

Ранее министр туризма Пхипхат Ратчакитпракан отмечал, что турбизнес прямо просил генерала Чан-Очу переговорить с Си Цзиньпином о возможности ослабления эпидемиологического контроля на границах КНР, чтобы «облегчить» китайских гражданам поездки за рубеж, особенно из южных провинций КНР.

При этом глава ТАТ ожидает открытия китайских границ, возможно, не в ближайшие месяц-два, но и не позже марта этого года, когда должна завершиться очередная сессия Всекитайского собрания народных представителей. Еще один повод для оптимизма в ТАТ – уже имевшее место смягчение карантинных требований в КНР. На этом фоне ведомство начало готовить специальные предложения для китайских туристов и активизировалось в плане продаж. Соответствующая работа ведется и в пяти офисах ТАТ в материковом Китае, и в офисах в Гонконге и Тайване.

Господин Супасорн добавил, что – поскольку китайский турпоток не является сезонным – Таиланд имеет все шансы сразу стать главным направлением для китайских туристов, как только Пекин откроет границы. По его словам, китайцы полетят в Таиланд «незамедлительно».

Ожидается, что 28 ноября Минтуризма запросит у кабмина дополнительный бюджет в размере 8,7 млрд бат на новый «стимулирующий укол» для туризма. Из указанной суммы 1 млрд бат должен быть направлен на маркетинговые инициативы за рубежом (хотя львиную долю денег все же планируется направить на внутренний рынок).

Господин Супасорн заявил, что дополнительные средства должны помочь подстегнуть спрос в декабре и январе. Оба этих топовых для туризма месяца пока выглядят не вполне безоблачными на фоне «рецессии и других внешних факторов, оказывающих давление на ожидания». Господин Супасорн не стал углубляться в перечень факторов, но среди них явно должны быть мировые цены на нефть и, как следствие, стоимость авиабилетов. Плюс нельзя списывать со счетов тот факт, что европейские авиакомпании по-прежнему не могут летать в Таиланд напрямую, поскольку на пути лежит Россия.

По оценкам главы ТАТ, зарубежные прибытия за 11 месяцев должны достигнуть уровня в 8,5 млн человек (включая всех бирманцев, камбоджийцев и прочих иностранцев, едущих не с туристическими целями). Цель по прибытиям на весь год – 10 млн человек, и господин Супаспорн ожидает, что этот показатель будет выполнен и первыполнен.

Также господин Супасорн прогнозирует рост расходов туристов на отдых в четвертом квартале до уровня более 60 тыс. бат на поездку на фоне продленных сроков пребывания по безвизу и визам по прибытию, а также высокого сезона в принципе. Глава ТАТ считает, что цель в 1,28 трлн бат туристической выручки по итогам года должна быть достигнута.