Свыше 7 млн таблеток метамфетамина изъяты в серии полицейских рейдов

Правоохранительные органы Таиланда провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали об успешной операции по борьбе с распространением наркотиков. В ходе серии рейдов, прошедших в первой половине мая, были арестованы девять человек. Также полиция изъяла свыше 7 млн таблеток метамфетамина (яба), 878 г наркотика в кристаллической форме, несколько единиц огнестрельного оружия и крупную сумму наличных.

Новости Пхукета

23 Мая 2019, 10:18 AM

Фото: Wassayos Ngamkham / Bangkok Post

О ходе операции журналистам рассказал 22 мая генерал-майор Самран Нуанма, возглавляющий 191-е подразделение патрульной деятельности и специальных операций, пишет Bangkok Post.

Как сообщил генерал Нуанма, первый рейд прошел в бангкокском районе Банг-на. В ходе операции, дату проведения которой офицер не раскрыл, были задержаны четверо подозреваемых и изъято 240 тыс. таблеток метамфетамина. Задержаны были 29-летний Тхананон Экваранон, 28-летний Ячу Кхалаку, 29-летний Саран Джитпрапа и 33-летний Наттхават Сэнгчу. В качестве улик к делу были приобщены два автомобиля и пять мобильных телефонов.

По словам генерала Нуанмы, подозреваемые были задержаны в ходе «контрольной закупки», произведенной сотрудниками полиции в гражданской одежде. На последовавших допросах подозреваемые рассказали, что сами получила наркотики с севера страны.

Второй рейд, в ходе которого было изъято 5,4 млн таблеток и 878 г кристаллов, был проведен в округе Тханьябури провинции Патхум Тхани. Там были задержаны 20-летний Сомпхоп Кхамчан, 30-летний Манат Сарабут, 24-летний Сарают Вонгтом и 32-летний Сурачат Кхуанбуппха. У мужчин изъяли два пистолета, также к делу были приобщены принадлежащие подозреваемым шесть автомобилей и три мотоцикла. Их показания позже позволили изъять еще 1,4 млн таблеток метамфетамина, хранившихся в одном из домов округа Банг-Буа-Тхонг провинции Нонтхабури.

Третий рейд прошел 5 мая в районе Тхонбури в тайской столице. Там был задержан 19-летний Нонтхават Сапутхавонг, уже известный полиции по прошлогоднему рейду, в ходе которого изъяли 1,5 млн таблеток метамфетамина. Полицейские тогда задержали трех человек, а Нонтхават Сапутхавонг единственный смог скрыться.

При обыске 5 мая у молодого человека изъяли 3,7 млн бат наличными. При этом проверка его банковских счетов показала, что за период с 15 марта по 5 мая через них прошло 1,4 млрд бат.

В полиции добавили, что расследование продолжается и не исключены другие аресты в рамках данного дела.