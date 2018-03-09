Свежие успехи BISP в гольфе

Школа British International School, Phuket поздравляет ученика 9 класса Себастьяна Саутелла с недавней победой на турнире по гольфу Annual Men’s Club Championship в Laguna Golf Club.

10 Марта 2018 13:00:00

Фото: BISP

Двух раундов с результатом 79, 76 оказалось достаточно для того, чтобы Себастьян одержал победу в двухдневных соревнованиях с преимуществом в два удара. Победа на турнире в Лагуне стала не только прекрасным достижением спортсмена, но и приятным дополнением к его недавнему триумфу на турнире Blue Canyon Club Championship ранее в этом году. Таким образом 14-летний гольфист стал первым игроком в истории, одержавшим победы на обоих знаменитых полях.

«В течение прошлого года мы наблюдали, как Себастьян созревал и как личность, и как гольфист. Он усердно работал над совершенствованием своей игры и сейчас начинает пожинать плоды. Он пользуется всеобщей популярностью, и нам радостно снова видеть его в кругу победителей. В следующем году, когда завершится период его ускоренного роста, мы начнем усердно работать над его биологической механикой, силой и физической формой, и я уверен, что он сможет выйти на более высокие уровни игры», – заявил старший тренер академии гольфа BISP Оливер Бейтс.

Также BISP поздравляет шестиклассника Дамона Донгвука, который занял второе место в юниорском дивизионе, и Доминика и Олив Джадж, которые получили ценный турнирный опыт.

На квалификационных соревнованиях TJGGA Optimist Junior Golf Club Qualifying Tournament в Grand Prix Golf Club, Bangkok, гольфист из BISP Филип Арнестен провел потрясающий второй раунд, который он завершил за 76 ударов, что позволило ему занять второе место.

«Этот турнир стал прекрасным опытом для выступавшего без кэдди 11-летнего спортсмена, который теперь прошел квалификацию в следующий уровень соревнований. Филип имеет природный талант для своего возраста, он очень взрослый гольфист и отличается способностью к дальним ударам. Он определенно один из тех, за кем стоит следить в будущем. Мы очень довольны его прогрессом в этом году, и появление Филиппа в кругу победителей – это лишь вопрос времени», – заявил Оливер Бейтс.

Наконец, воспитанник школы Напат (Той) Парамачаронрот на этой неделе отправляется на Faldo Asian Final во Вьетнаме, где ему предстоит защитить тиул на полях Lang Со Laguna Golf Club. BISP желает Тою удачи.

Дополнительную информацию о гольфе в BISP ищите на www.bisphuket.ac.th/golf. Материал предоставлен школой BISP.