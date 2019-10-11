Свет вечной славы: Жизнь и Королевские проекты Рамы IX

В воскресенье, 13 октября, Таиланд отдавал дань уважения памяти человека, благодаря которому Королевство стало той страной, которую мы все любим и ценим. Речь, конечно же о Короле Пхумипоне Адульядете, девятом монархе из династии Чакри, который Таиландом в течение ровно 70 лет. Рама IX ушел из жизни 13 октября 2019 года, но память о нем навсегда останется в сердцах не только тайцев, но всех без исключения людей, в жизнях которых Таиланд играет какую-либо роль.

Новости Пхукета

Пхумипон Адульядет родился в американском городе Кембридж 5 декабря 1927 года. Родителями будущего монарха были Его Королевское Высочество Принц Махидол Адульядет (учившийся тогда в Гарварде) и Ее Королевское Высочество Принцесса Сринагариндра.

Пхумипон Адульядет получил начальное образование в Бангкоке, после чего продолжил учебу в Швейцарии. В Европе Его Величество часто посещал Париж, где и познакомился со своей будущей супругой. Мом Рачавонгсе Сирикит Китиякара, которая вышла замуж за Пхумипона Адульядета в 1950 году, была дочерью посла Таиланда во Франции. 9 июня 1946 года – после смерти Рамы VIII – Пхумипон Адульядет занял трон. И с тех пор его жизнь была неразрывно связана с жизнью страны.

За 70 лет правления Рама IX объездил весь Таиланд, но в длинном списке посещенных им мест едва ли можно найти популярные туристические достопримечательности. В своих поездках Пхумипон Адульядет был Королем, был путешественником, был исследователем – но не туристом. В своих поездках по стране Рама IX, прежде всего, общался с подданными и изучал ту жизнь, которой жил и живет настоящий Таиланд.

Многочисленные деревни и поселки в самых отдаленных уголках Королевства привлекали Раму IX гораздо больше, чем белоснежные пляжи курортов, а рассказы крестьян и рыбаков трогали намного глубже, чем хвалебные речи официальных лиц. Палящее солнце, проливные дожди, душные джунгли и извилистые горные тропы – это все не газетные клише, а реальность путешествий монарха по стране. Достаточно вспомнить визит Его Величества на Пхукет. На острове до сих пор бережно хранят снимки, запечатлевшие встречу Короля с рыбаками из деревни морских цыган в Раваи. К ним, беднейшим и наименее защищенным из своих подданных, пришел Рама IX.

Его Величество действительно менял жизнь людей в тех деревнях и селах, которые посещал. Там, где крестьяне страдали от регулярных засух, Король находил решение, чтобы дать им воду. Там, голодали в нищете, Король помогал наладить фермерство и сделать его прибыльным.

Его Величество не гнушался ходить пешком, когда до цели невозможно было добраться иным способом. Или – и это еще более показательно – когда в деревне можно было бы посадить вертолет, но мощные лопасти машины угрожали снести с лица земли хижины крестьян.

Вступая на трон Его Величество пообещал «править праведно на благо и счастье народа Сиама», и свое обещание Король держал до последнего дня. Будучи Королем Таиланда, Его Величество Пхумипон Адульядет мог бы посетить любую страну мира – но он предпочел узнать и изучить свою собственную.

Свой подвиг Его Величество творил здесь, в Таиланде, потому что именно здесь жили и живут его люди. И на закате жизни, в больничной палате Siriraj Hospital, Пхумипон Адульядет продолжал работать на благо страны.

Многим жителям Таиланда до сих пор сложно принять мысль, что Его Величества больше нет с ними, но его наследие – это то, что каждый может увидеть своими глазами. Это то, к чему можно прикоснуться рукой и плодами чего каждый из нас, включая иностранцев, пользуется практически каждый день. Собирательное название этого наследия – Royal Projects или Королевские проекты. Ниже речь пойдет о четырех из них, посещение которых представляет собой крайне увлекательный и познавательный опыт.

Дой-Анг-Кханг

Исследовательская станция Ang Khang Royal Agricultural Station – представляет собой демонстрационную площадку, рассказывающую об искоренении опиумной проблемы на севере Таиланда.

Изучив разные районы, Его Величество обнаружил долину Анг-Кханг в Чианг-Мае, которая по климату идеально подходила для выращивания опийного мака. И именно ее Рама IX выбрал, чтобы показать людям наличие альтернативы производству наркотика. Сейчас Дой-Анг-Кханг – это прекрасные фермы, выращивающие цветы и растения, для которых в других уголках страны слишком жарко.

Недалеко от Анг-Кханга, совсем рядом с тайско-бирманской границей, располагается деревня Но-Лэ, известная своими клубничными полями, вид которых захватывает дух.

Дамба Короля Пхумипона

Королевская дамба или Bhumibol Dam находится в провинции Так, примерно в 60 км к северу от одноименно административного центра. Кроме своих непосредственных задач сооружение пользуется популярностью и как туристическая достопримечательность, связанная с именем Короля.

Объем водохранилища составляет 13,462 млрд кубометров, что делает его вторым в Королевстве по объему запасов после Srinagarind Dam в провинции Канчанабури. Дамба на реке Пинг является многоцелевым проектом, одновременно генерируя электроэнергию (восемь турбин гидроэлектростанции имеют суммарную мощность в 779 мВт) и обеспечивая ирригацию расположенных в провинции полей и плантаций.

Чанг-Хуа-Ман

Чанг-Хуа-Ман – учебно-образовательный центр для фермеров в провинции Пхетчабури, нацеленный на повышение эффективность сельского хозяйства и развитие его в гармонии с окружающей средой. Проект родился в 2009 году, причем произошло это по воле случая. Во время пребывания в летнем дворце Клай-Кангвон в Хуа-Хине его величество забыл на старых весах клубень сладкого картофеля, а затем обнаружил, что тот дал ростки. Именно это и натолкнуло Раму IX на мысль открыть экспериментальную ферму.

Изначально экспериментальная ферма Чанг-Хуа-Ман («батат на весах») работала преимущественно с бататом, но потом обзавелась органической овощной фермой и собственным молочным хозяйством. Кроме того, в состав проекта входит молокозавод, птицефабрика (специализация – куриные яйца), зернохранилище, комплекс по производству органических удобрений. Также на ферме производят альтернативное топливо и электроэнергию за счет ветряков.

Датская ферма

Его Величество по праву может считать отцом тайского молочной отрасли в стране. Первая молочная ферма в рамках Royal Initiative Project была открыта в провинции Сарабури в 1960-х годах, после визита Короля Пхумипона и Королевы Сирикит в Данию, где их принял Король Фредерик IX.

Вернувшись в Таиланд, Король и Королева решили применить на практике датский опыт, в результате чего появилась Thai-Danish Dairy Farm and Training Centre. Какие и другие проекты в рамках Royal Initiative, это одновременно и действующее производство, и учебно-образовательный центр.

Сейчас проект занимает около 2700 рай земли, молочное стадо насчитывает более 400 голов. В большинстве своем это коровы породы Джерси, дающие ежедневно в районе 14 литров молока.