Существование: Первая за пять лет выставка работ Робин Джиллоу на Пхукете

C последней выставки работ Робин Джиллоу на Пхукете прошло уже немало времени. Собственно говоря, известная на местной сцене художница вообще не писала на протяжении последних пяти лет, после того как у ее мужа Кевина произошел удар.

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За прошедшие пять лет состояние здоровья Кевина улучшилось, у Робин вновь появилось время на творчество, и экспозиция Existence («Существование) – это ее возвращение в арт-мир.

Робин родилась и выросла в ЮАР. Там же она вышла замуж за Кевина, с которым в 1983 году перебралась в Австралию. В этой стране у супружеской четы родилась дочь, а заодно появилась яхта Poco, на которой они в течение многих лет путешествовали между берегами трех континентов. Во многих из посещенных городов Азии, Африки и Австралии Робин проводила выставки своих работ, пользовавшиеся немалой популярностью.

Existence – девятая выставка Робин на Пхукете, и если вы уже знакомы с ее творчеством то сразу же узнаете фирменный стиль в работах. Впрочем, без сюрпризов тоже не обойдется.

«Мой стиль меняется в зависимости от моего настроения, от сути изображаемых объектов, от освещения в момент работы, от инструментов, которые есть под рукой. Мои работы варьируются в диапазоне от полного реализма – в частности, в случае с портретами или изображениями животных – до импрессионизма», – поясняет Робин.

Серия работ Existence посвящена возвращению Робин к жизни художницы и самой жизни в целом. Экспозиция включает рисунки графитовым карандашом, шариковой ручкой, тушью. Также в коллекцию входят несколько работ маслом и увлекательнейших коллажей, в каждом из которых чувствуется рука Робин. Наиболее интригующими, пожалуй, можно назвать абстрактные работы масляной пастелью по холсту. В этом направлении Робин раньше свои силы не пробовала.

Пример масштабного абстрактного полотна из подборки Existence – работа ADRIFT (В дрейфе), которую Робин закончила ранее в этом году. Тема картины – эмоции самой художницы от возможности вернуться назад в художественное творчество.

«Продолжающееся улучшение состояния здоровья моего мужа позволяет мне ускользать на свободу от ограничений, которые ситуация наложила на нас как на семью, и вновь творить», – говорит Робин.

«В этой работе есть и другие смысловые слои, но я позволю вам, аудитории, самим собрать полное значение воедино», – добавляет она.

Одна из работ Робин в более реалистичном жанре носит название LIFE’S EDGE (Край жизни), и по случайному стечению обстоятельств художница завершила ее в том день, когда у мужа произошел удар. Впрочем, спекулировать на негативной теме Робин не намерена. Напротив, она видит в этой картине скорее символ начала, нежели конца... как отлив и прилив, приносящие новую жизнь.

Сразу стоит сказать, что во второй половине этого года Робин и ее муж на время простятся с Пхукетом. Пара планирует вернуться в Австралию и прожить несколько следующих лет там. Параллельно Робин намерена провести несколько выставок на восточном побережье австралийского континента. Вернуться на Пхукет она планирует с новой экспозицией полотен, а возможно и с альбомом своих работ.

Выстака Existence открылась в Mom Tri’s Wok Gallery Kitchen и продлится до 31 марта. Связаться с художницей можно по телефону 081 797 1421 и эл. почте robinzart@gmail.com