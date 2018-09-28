Сурачет Хакпан возглавит Иммиграционное бюро Таиланда

Заместитель начальника туристической полиции Таиланда Сурачет Хакпан (известный также под прозвищем Биг Джоук) готовится к повышению.

28 Сентября 2018 09:39:53

Фото: Bangkok Post

Комиссия по полицейской службе приняла решение о назначении генерал-майора Сурачета Хакпана на должность начальника Иммиграционного бюро с повышение в звании до генерал-лейтенанта, пишет Bangkok Post со ссылкой на источник в комиссии. Назначение состоится в рамках ежегодной ротации полицейских кадров в Таиланде.

На новом посту генерал Хакпан сменит генерала Суттхипхонга Вонгпина, который, согласно публикации Bangkok Post, возглавит полицию Бангкока. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что пост в столице может занять и сам Сурачет Хакпан.

После заседания комиссии шеф тайской полиции Чактхип Чайджинда заявил, что «участники совещания приняли решение повысить генерал-майора Хакпана на фоне его заслуг». При этом генерал Чайджинда отказался назвать новую должность полицейского, сославшись на то, что соответствующий Королевский указ еще не подписан. Отдельно генерал Чайджинда подчеркнул, что для того, чтобы возглавить то или иное подразделение, офицеру не требуется опыт службы непосредственно в нем.

Генералу Хакпану в настоящий момент 48 лет. Офицер является одним из самых публичных руководителей тайской полиции и регулярно выступает с комментариями о резонансных делах с участием иностранцев. С недавнего времени он также возглавляет специальное подразделение, занимающееся борьбой с финансовыми пирамидами и другими видами подобного мошенничества.