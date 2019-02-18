Supersport 10 Mile International Run 2019

Дата/Время начала: 31 Марта 2019, 06:00 AM - 31 Марта 2019, 10:00 AM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приготовьтесь к Supersports 10 Mile International Run Series Thailand 2019. Легкоатлетические соревнования под эгидой ведущего в Таиланде ритейлера спорттоваров Supersports возвращаются в Таиланд. В этом году любителей бега ждет пять раундов в разных локациях – Пхукет (31 марте 2019, Thanyapura Phuket), Хат-Яй (28 апреля 2019, Central Festival Hatyai), Бангкоке (19 мая 2019, CentralWorld), Корат (29 сентября 2019, Central Plaza Nakhon Ratchasima), Чианг-Май (27 октября 2019, Central Festival Chiang Mai). Часть вступительных здоров будет передана Фонду борьбы с раком груди Королевы Сирикит под патронажем Королевы Сирикит, и Национальному паралимпийскому комитету Таиланда под патронажем Его Величества Короля. При записи на все пять забегов сразу предоставляется скидка в 10%.