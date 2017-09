Судьба Phuket FC решится в течение недели Phuket FC по-прежнему идет вторым, но Pattani FC может обогнать команду на финише, если та допустит ошибку. Новости Пхукета 5 Сентября 2017 14:56:00 Если кто-то ожидал, что нынешний сезон Phuket FC в четвертой по уровню футбольной лиге Таиланда окажется скучным, то он определенно ошибался. По итогам прошлого года команда вылетела из тогдашнего Первого дивизиона, одновременно Футбольная ассоциация Таиланда провела реформу лиг, добавила в структуру новое первенство, и в итоге Пхукет оказался в Thai League 4, последнем по уровню профессиональном турнире страны. Однако статус лиги на накале страстей отнюдь не сказался. Более того, судьба Phuket FC, судя по всему, решится в последнем раунде турнира, который пройдет в эти выходные (если, конечно, команда не получит подарок от Чумпхона завтра вечером). Пхукет против Сураттхани О том, насколько все жарко в Южном дивизионе Thai League 4, красноречиво свидетельствует последний матч Phuket FC против Surat Thani City FC. Матч проходил 2 сентября на пхукетском стадионе Surakul, и «Андаманскому дракону» нужно было обязательно побеждать, чтобы закрепиться на второй строчке турнирной таблицы и получить шанс на выход в плей-офф через стыковые матчи. В итоге собравшиеся на стадионе болельщики увидели три гола, два удаления с поля и десяток желтых карточек. Первая стычка произошла на поле уже на 8-й минуте матча, когда Вирасак Пьемоджо из Surat Thani City FC сфолил на игроке пхукетской команды. Рефери показал Вирасаку желтую карточку, но тот не только не согласился с решением арбитра, но и полез спорить с ним, в процессе с силой толкнув судью. Рефери стерпел это неуважение, которое по правилам карается «горчичником», и с поля Вирасака не удалил. Однако когда через 20 минут на площадке произошел новый конфликт, проявлять гуманизм рефери уже не стал. Защитник Phuket FC Теварит Джунсом получил две желтых карточки подряд за то, что сперва сфолил на игроке гостей, а затем толкнул его. Рефери незамедлительно удалил Теварита с поля, оставив хозяев вдесятером. Обмен грубостями продолжался все 90 минут основного времени и несколько минут после этого. Всего желтые карточки получили пять игроков Phuket FC (не считая удаленного Теварита) и шесть игроков Surat Thani City FC (не считая, опять же, Вирасака Пьемоджо, который все-таки получил второй горчичник и заслуженно покинул поле на 5-й минуте добавленного времени). При этом странно, что в протоколе матча Теварит указан как получивший желтую и красные карточки, а Вирасак – как получивший две желтые. Что касается голов, то здесь также насыщенными были самое начало и самый конец встречи. На 15-й минуте при подаче углового Наттапхум Майа грамотно выбрал позицию и распечатал ворота гостей четким ударом головой. Сейчас в копилке Наттапума уже 13 забитых мячей, в споре бомбардиров он делит первое место с Ибрахимом Дико из Pattani FC. Второй гол в ворота Сураттхани был забит на 90-й минуте. Порнча Роднакарет изящно расправился с защитником гостей на левом фланге, после чего прострелил вдоль ворот. Прострел замкнул Сутипонг Яйфай, вовремя успевший на передачу партнера. Третий же гол был оформлен в добавленное время, и в этот раз отличился уже Порнча, голевую передачу которому отдал Сомсак Чонкет. Последний раунд Основная часть сезона в Южном дивизионе Thai League 4 завершится в эти выходные, после чего заранее обеспечивший себе первое место Satun United отправится напрямую в плей-офф, а клуб со следующей строчки поборется за путевку туда в стыковом матче с третьим по силе клубом Исана. Последний тур внес коррективы в список претендентов на второй билет в плей-офф. Если раньше шансы завершить сезон на втором месте имели Phuket FC, Pattani FC и Chumphon FC, то сейчас в игре лишь Пхукет и Паттани. Команда из Чумпхона проиграла в прошлую субботу Сатуну и из борьбы вылетела. Впрочем, последнего слова клуб еще не сказал, что добавляет отдельной интриги. «Андаманскому дракону» осталось сыграть всего лишь один матч. В субботу, 9 сентября, Phuket FC встретится на выезде с Phatthalung FC. Сейчас островная команда занимает вторую строчку турнирной таблицы (которую ей и нужно удержать) и имеет 45 очков в копилке. В случае победы на Пхатталунгом пхукетский клуб практически гарантирует себе сохранение второго места, поскольку даже если команда из Паттани догонит Пхукет по очкам, то разница забитых и пропущенных голов будет в пользу «Андаманского дракона». Сейчас она составляет +18 мячей против +11 у Паттани. При этом игрокам Pattani FC предстоит сыграть два матча. В среду состоится перенесенная с августа игра против Chumphon FC, и победа в этом матче позволит Паттани довести количество очко в копилке с текущих 42 до 45, сравнявшись по этому показателю с Пхукетом. Таким образом, Паттани имеет шансы подойти к выходным с тем же количеством очков, что у Пхукета, но едва ли с той же разницей забитых и пропущенных голов. В субботу же Pattani FC будет играть с досрочно обеспечившим себе первое место Satun United. С одной стороны, в заключительном матче им выпал самый сильный соперник, с другой стороны, сопернику этому результат не принципиален, с третьей, в предыдущем матче против Чумпхона команда из Сатуна играла вполне бодро и в итоге наиграла себе победу, лишив Чумпхон шансов на плей-офф. Итого, для окончания сезона на втором месте Пхукету достаточно просто выиграть свой субботний матч. Если же «Андаманский дракон» оступится, то все будет зависеть от того, как два своих последних матча проведет Паттани. 