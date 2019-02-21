Суд в Таиланде одобрил экстрадицию в США задержанного в 2016 году россиянина

Уголовный суд в Бангкоке вынес положительный вердикт по вопросу об экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского в США, где он обвиняется в компьютерных преступлениях. В Таиланде его уже признали виновным в отмывании денег, добытых в результате хакерской деятельности в составе преступной группы.

Новости Пхукета

21 Февраля 2019, 09:55 AM

Фото: Tawatchai Kumgumnerd / Bangkok Post

Экстрадиция 47-летнего Украинского была одобрена на судебном заседании 20 февраля, пишет Bangkok Post. Согласно материалам американских следователей, россиянин вместе с сообщниками похитил при помощи вредоносного программного обеспечения сумму, эквивалентную 1 млрд бат. Средства были выведены на 50 подконтрольных группе счетов в Таиланде. Этим и объясняется тот факт, что дела против Украинского были возбуждены как в США, так и в Таиланде.

Россиянина вместе с 28-летней гражданкой Узбекистана Ольгой Комовой задержали в Паттайе в июле 2016 года. Мужчина проживал там в течение последних десяти лет и занимался организацией яхтенных чартеров. После задержания Украинского поместили под стражу (см. здесь).

Как пишет ТАСС, на экстрадиции Украинского настаивают и российские власти, требующие выдать мужчину Российской Федерации. Согласно публикации агентства, решение о том, какой стране будет выдан Украинский, «примут центральные органы власти Таиланда». При этом представляющий интересы россиянина консультант адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Фини, отметил, что ему с коллегами еще только предстоит «разобраться, о каком именно органе власти Таиланда идет речь».

Также ТАСС отмечает, что Украинский в течение 30 дней может подать апелляцию на решение суда об экстрадиции в США. Кроме того, россиянин намерен попытаться оспорить и вердикт по делу об отмывании денег, по которому ему его уже приговорили к 10 годам тюрьмы в Таиланде.