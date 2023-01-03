Субботний бранч в Firefly

Дата/Время начала: 28 Января 2023, 12:00 PM - 28 Января 2023, 03:00 PM

Окунитесь в море отдыха на субботнем бранче в Firefly с диджейскими битами, пляжным волейболом, классическими напитками в местном прочтении и вкуснейшем меню, включающими различные салаты, устриц и лобстеров, мясо из печи (ростбиф, цыпленок, свинина в меду), итальянскую пиццу и пасту, а также многое другое. Бранч Saturday Affair – каждую субботу в Firefly с 28 января. Время проведения – с 12:00 до 15:00, стоимость – 1890++ с человека (без напитков). Скидка 10% на напитки для местных членов клуба на мероприятии и 10% при раннем бронировании. Подробнее здесь – https://cutt.ly/O2fGKMf. Заказ столиков – fb.bookings@pavilionshotels.com.