Стюардесса из Финляндии найдена мертвой на Пхукете

Полиция и медики пока не установили обстоятельства смерти гражданки Финляндии, найденной мертвой в одном из пхукетских отелей.

18 Января 2018 09:08:41

Фото: Wikimedia Commons

Тело 27-летней гражданки Финляндии было обнаружено около 11:00 утра 17 января в одном из отелей, расположенных в районе международного аэропорта Пхукета.

Тело женщины нашла горничная, которая пришла убирать номер и обнаружила женщину, лежащей без сознания на полу ванной комнаты. Сотрудница отеля позвала на помощь другой персонал, чтобы перенести иностранку на кровать. В процессе транспортировки работники гостиницы поняли, что она мертва.

Найденные в номере документы позволили установить личность погибшей. Она оказалась уроженкой финского города Сало, работавшей стюардессой в британской авиакомпании Thomas Cook Airlines.

Как пояснил лейтенант полиции Джула-Эт Суваннин, тело погибшей было доставлено в морг больницы Vachira Hospital, признаков борьбы в номере сотрудники правоохранительных органов не обнаружили.

«Мы надеемся, медики смогу установить, отчего она умерла», – заявил лейтенант Суваннин.

Почетное консульство Финляднии на Пхукете уже поставлено в известность о произошедшем.