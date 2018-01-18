The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Стюардесса из Финляндии найдена мертвой на Пхукете

Полиция и медики пока не установили обстоятельства смерти гражданки Финляндии, найденной мертвой в одном из пхукетских отелей.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Января 2018 09:08:41

Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Тело 27-летней гражданки Финляндии было обнаружено около 11:00 утра 17 января в одном из отелей, расположенных в районе международного аэропорта Пхукета.

Тело женщины нашла горничная, которая пришла убирать номер и обнаружила женщину, лежащей без сознания на полу ванной комнаты. Сотрудница отеля позвала на помощь другой персонал, чтобы перенести иностранку на кровать. В процессе транспортировки работники гостиницы поняли, что она мертва.

Найденные в номере документы позволили установить личность погибшей. Она оказалась уроженкой финского города Сало, работавшей стюардессой в британской авиакомпании Thomas Cook Airlines.

Как пояснил лейтенант полиции Джула-Эт Суваннин, тело погибшей было доставлено в морг больницы Vachira Hospital, признаков борьбы в номере сотрудники правоохранительных органов не обнаружили.

«Мы надеемся, медики смогу установить, отчего она умерла», – заявил лейтенант Суваннин.

Почетное консульство Финляднии на Пхукете уже поставлено в известность о произошедшем.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Молодой россиянин и еще два человека погибли в мотоциклетной аварии
Молодой россиянин и еще два человека погибли в мотоциклетной аварии
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.