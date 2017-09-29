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Стройка на мысе Кратхинг может оказаться полностью нелегальной

Департамент специальных расследований полагает, что чанот на земельный участок мог быть получен незаконно.

Сутича Сирират

29 Сентября 2017 10:23:48

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Команда специалистов из Департамента специальных расследований (DSI) посетила стройплощадку на мысе Кратхинг в районе пляжа Най-Харн, где ведется строительство вилл, вызвавшее недовольство у жителей Пхукета, поскольку здания заслонят вид на море.

В конце июля муниципалитет Раваи распорядился приостановить стройку, поскольку девелопер отклонился от утвержденного властями плана строительства. А на этой неделе стало известно, что объектом заинтересовался DSI.

В четверг, 28 сентября, мыс Кратхинг посетила команда следователей во главе с заместителем руководителя DSI Правутом Вонгсринином. По итогам инспекции подполковник Вонгсринин рассказал, почему именно объект заинтересовал ведомство.

«Документы на землю были выданы на имя частного лица из Бангкока, однако перед получением чанота у владельца не было документа SorKor 1 на этот участок», – рассказала подполковник Вонгсринин. Таким образом не ясно, на каком именно основании земля оформлялась в частную собственность.

«Есть основания полагать, что документы на участок были получены нелегального», – заявил заместитель главы DSI, добавив, что следователи подробно изучат «выдачу документов на землю и строительство объекта недвижимости.»

Отметим, что 25 сентября редакция The Phuket News обращалась к мэру Раваи Аруну Солосу за комментарием по ситуации с объектом на мысе Кратхинг.

«Демонтаж еще не закончен, поскольку мы ожидаем распоряжения губернатора Пхукета. Нам необходим документ от главы провинции с параметрами плана. Когда он будет получен, демонтаж продолжится», – заявил Арун Солос.

Когда именно это может произойти, мэр Раваи не уточнил.

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