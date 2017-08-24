The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Строящиеся здания на Ао-Сене начали приводить в соответствие с планом

Мэрия Раваи подтвердила, что строители приступили к демонтажу незаконно возведенных элементов жилого проекта в бухте Сен.

Таньялак Сакут

24 Августа 2017 17:42:55

«По итогам проверки, проведенной вместе с представителями управления общественных работ, я могу подтвердить, что незаконно возведенные элементы зданий сейчас демонтируются», – заявил мэр Раваи Арун Солос.

Господин Солос подтвердил, что владелец здания проводит лишь демонтаж незаконно возведенных конструкций. Чтобы продолжить достройку комплекса ему понадобится отдельное разрешение муниципалитета и новое утверждение строительного плана.

Стройка на дороге между бухтой Сен и мысом Кратхинг привлекла к себе внимание муниципалитета, после того как фотографии возводящегося комплекса были опубликованы в соцсетях. Снимки вызвали волную критики, потому что строящееся жилье закрыло живописный вид на море. При этом статью о стройке выпустила даже столичная газета Bangkok Post.

Официальные лица проверили стройплощадку и обнаружили, что реализуемый проект не соответствует тому плану, который был одобрен. Муниципалитет Раваи отдал распоряжение прекратить строительство на Ао-Сене до устранения нарушений.

При этом до сих пор нет однозначной информации, что же строится неподалеку от Най-Харна. По одним источникам, на дороге между бухтой Сен и мысом Кратхинг строятся таунхаусы, по другим – небольшой резорт. 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полиция перехватила 200 кг метамфетамина в Сонгкхла
Полиция перехватила 200 кг метамфетамина в Сонгкхла
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад
Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона
Команде Пхукета осталось сыграть пять игр до конца сезона
Вкус улицы: Простор в простоте
Вкус улицы: Простор в простоте
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.