Строящиеся здания на Ао-Сене начали приводить в соответствие с планом

Мэрия Раваи подтвердила, что строители приступили к демонтажу незаконно возведенных элементов жилого проекта в бухте Сен.

24 Августа 2017 17:42:55

«По итогам проверки, проведенной вместе с представителями управления общественных работ, я могу подтвердить, что незаконно возведенные элементы зданий сейчас демонтируются», – заявил мэр Раваи Арун Солос.

Господин Солос подтвердил, что владелец здания проводит лишь демонтаж незаконно возведенных конструкций. Чтобы продолжить достройку комплекса ему понадобится отдельное разрешение муниципалитета и новое утверждение строительного плана.

Стройка на дороге между бухтой Сен и мысом Кратхинг привлекла к себе внимание муниципалитета, после того как фотографии возводящегося комплекса были опубликованы в соцсетях. Снимки вызвали волную критики, потому что строящееся жилье закрыло живописный вид на море. При этом статью о стройке выпустила даже столичная газета Bangkok Post.

Официальные лица проверили стройплощадку и обнаружили, что реализуемый проект не соответствует тому плану, который был одобрен. Муниципалитет Раваи отдал распоряжение прекратить строительство на Ао-Сене до устранения нарушений.

При этом до сих пор нет однозначной информации, что же строится неподалеку от Най-Харна. По одним источникам, на дороге между бухтой Сен и мысом Кратхинг строятся таунхаусы, по другим – небольшой резорт.