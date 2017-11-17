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Строящееся экскурсионное судно загорелось на верфи

Экскурсионное судно стоимостью около 30-40 млн бат загорелась на стапелях верфи Sikij Shipyard на острове Сирэ во второй половине дня 16 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Ноября 2017 12:02:20

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о возгорании на верфи Sikij Shipyard около 17:00 четверга, 16 ноября. Полицейские вместе с четырьмя пожарными расчетами прибыли на место событий, и в течение 15 минут огонь был потушен. Нанесенный судну ущерб оценивается в 200 тыс. бат.

Капитан Удом Петрат из полицейского участка Пхукет-Тауна рассказал, что в ходе инцидента никто не пострадал, загоревшуюся лодку можно будет достроить, поскольку критических повреждений ей нанесено не было.

По словам рабочих, пожар вызвали искра, отлетевшая от некого строительного инструмента.

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