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Строительство канатной дороги планируется на Пхукете

Пхукетское отделение Национального совета по экономическому и социальному развитию (NESDC) во главе с губернатором Пхакапхонгом Тавипатаной одобрило проект по строительству канатной дороги на острове.

Новости Пхукета

27 Декабря 2019, 10:06 AM
Строительство канатной дороги планируется на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Строительство канатной дороги планируется на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Строительство канатной дороги планируется на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Строительство канатной дороги планируется на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Строительство канатной дороги планируется на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Строительство канатной дороги планируется на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Строительство канатной дороги планируется на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Строительство канатной дороги планируется на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Строительство канатной дороги планируется на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Строительство канатной дороги планируется на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Решение о строительстве канатной дороги было принято на заседании пхукетского комитета NESDC в среду, 25 декабря. Проект презентовал официальным лицам президент компании JH Cable Car Thailand Co Ltd Арчавин Ситапутра. По итогам презентации комитет дал господину Ситапутре зеленый свет на проведение экспертизы по экологическому воздействию проекта и общественных слушаний.

Как рассказал господин Ситапутра, бюджет проекта составит около 1,5 млрд бат. Канатная дорога протяженностью около 3 км должна быть проложена на высоте 82 м над землей, на маршруте планируется организовать три остановки. Контролировать процесс строительства будет некая французская компания с опытом проведения соответствующих работ.

При этом глава JH Cable Car Thailand отказался назвать планируемое место размещения канатной дороги, сославшись на необходимость сначала провести экспертизу экологического воздействия.

«Сначала нужно провести экспертизу EIA. После этого мы сможем с уверенностью говорить о локации», – заявил господин Ситапутра.

Общественные слушания по проекту должны состояться в январе.

«Наша компания уже имеет планы по размещению станций канатной дороги и несущих опор, но на данном этапе мы не можем раскрыть подробностей. Сперва нам нужно закончить наши исследования и получить отзывы общественности. Но мы можем заверить, что виды из кабинок канатной дороги будут отличными», – заявил бизнесмен.

 

 

 

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