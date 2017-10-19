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Строительство двух эстакад на шоссе 402 сорвано из-за проблем с выкупом земли

Строительство двух разворотных эстакад на Thepkrasattri Rd. (шоссе 402) задерживается на неопределенный срок.

Шела Рива

19 Октября 2017 15:34:24

Возведение эстакад для разворота транспорта на Thepkrasattri Rd. должно было начаться в октябре-ноябре этого года, однако график работ оказался сорван из-за проблем с выкупом прилегающих к трассе земельных участков, которые находятся в частной собственности. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал господин Сомкиет Сриконкэу, курирующий проект со стороны Департамента скоростных магистралей Пхукета. Соответствующая проблема, по его словам, возникла и на участке у поворота на Най-Янг в Таланге, и на участке к югу от памятника Героиням в Ко-Кэу.

«Мы пытались убедить владельцев земли в преимуществах эстакад, включая уменьшение дорожных пробок и повышение безопасности дорожного движения, однако они отказались продавать участки. Они заявили, что не хотят строительства на своей земле, а хотят использовать ее. Возможно, они сами планируют что-либо построить там в будущем», – заявил господин Сриконкэу.

«Прямо сейчас я не могу сказать, будет строительство эстакад продолжено или нет», – добавил он.

На вопрос о том, почему реализация проекта была одобрена до решения вопроса о выкупе земли, господин Сриконкэу ответил следующее: «Мы провели три совещания по этому проекту. На первые двух владельцы земельных участков не явились, но все участвовавшие официальные ведомства пришли к согласию и одобрили проект».

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