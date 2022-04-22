Строительство дома в Таиланде подорожало за квартал на 5,3%

Строительство жилья в Таиланда подорожало в первом квартале на 5,3% в годовом исчислении. Существенный вклад в последние три месяца внесла российская спецоперация на Украине, ударившая и по логистике, и по стоимости ряда материалов, отмечает Центр информации в сфере недвижимости (Real Estate Information Center).

Новости Пхукета

23 Апреля 2022, 02:00 PM

Строительство в Таиланде подорожало в первом квартале. Фото: Roger Mommaerts

Директор центра Вичай Вираткапан отмечает, что из материалов больше всего подорожали сталь и продукция из нее – на 35% год к году и 18,5% квартал к кварталу.

Ускорившийся рост в последние три месяца он связывает с тем, что и Россия, и Украина всегда были важными поставщиками этого материала на мировой рынок с суммарной долей экспорта в 14%. Россия была третьим по величине экспортером, Украина – восьмым. Боевые действия предсказуемо привели к росту стоимости стали.

Также выросли в цене и работы со сталью – на 12% год к году и 5,4% квартал к кварталу. Архитектурные работы за этот же период подорожали на 2,6% и 3,4% соответственно, работа над санитарными системами – на 2,2% и 1,7%, работа над электрическими и коммуникационными системами – на 7,4% и 5,1%, сообщает Bangkok Post.

Из строительных материалов, кроме стали, подорожало дерево и различная продукция из него – на 4,6% год к году и 7,8% квартал к кварталу. Бетон и бетонные конструкции выросли в цене на 6,8% и 2,9% соответственно. При этом плитка подешевела на 3,2% и 3,4%.

Санитарно-техническое оборудование подорожало на 12,7% год к году и 13% квартал к кварталу, оборудование для водоснабжения и электроснабжения – на 6,6% и 4,7% соответственно.