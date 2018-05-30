Стрелка из Вичита отыскали в Сатуне

Полиция арестовала жителя Вичита, открывшего огонь по соседям из пистолета из-за громко лаявшей собаки.

30 Мая 2018 12:29:21

Фото: Crime Suppression Division (CSD) / Royal Thai Police

Как подтвердили в полиции Вичита, 36-летний Панпакорн Суванрит был арестован в провинции Сатун в пятницу, 28 мая. Мужчина скрывался от правоохранительных органов на протяжении полутора месяцев, но в итоге был найден.

Панпакорн Суванрит ударился в бега 9 апреля, сразу после того как расстрелял соседскую семью из трех человек в поселке Moo Baan Tinnawut. Как сообщалось ранее, недовольный громким лаем собаки Панпакорн вошел в дом соседей с пистолетом и открыл огонь по 42-летнему Сомчаю Кингчану, его 43-летней супруге Урарат и их 20-летнему сыну Тханавату.

Все трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями, но медикам удалось их спасти. Наиболее серьезные ранения получили старшие члены семьи, которые до сих пор остаются в больнице. Их сын был выписан вскоре после происшествия.

Панпакорн Суванрит был арестован в доме, принадлежащем одному из родственников своего отца. Полиция не уточнили, как удалось установить место его нахождения, однако сразу после стрельбы отца Панпакорна вызывали в полицию, поскольку следователи полагали, что он может помочь в поисках сына.

На допросе Панпакорн заявил полиции, что стрелял в соседей не из-за собаки, однако другого мотива не назвал, ограничившись словами о «личных причинах». Оружие, из которого мужчина вел огонь, полицейские пока не нашли. Арестованный заявил, что «выбросил его в воду».

Дело против Панпакорна возбуждено по статьям о покушении на убийство, незаконном хранении оружия и незаконном ношении его в общественном месте.