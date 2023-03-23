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Страна полу-улыбок. Таиланд остается в середине рейтинга счастья ООН

На каждом втором туристическом сайте Таиланд именуют «Страной улыбок», и даже Паоло Бачигалупи в своей заводной упоминает якобы постоянные улыбки тайцев. Но говорит ли это о чем-то кроме особенностей местного этикета? Если верить ежегодному Всемирному докладу о счастье (World Happiness Report) ООН, то не особо. В свежем отчете, где приводится средний показатель за 2020-2022 годы, Королевство находится на 60 позиции из 137 стран, то есть где-то посередине общего списка.

Новости Пхукета

23 Марта 2023, 10:46 AM
Тайцы считают себя счастливым народом, но если спрашивать чуть подробнее, то уровень счастья получается средних. Хотя и выше российского.

Тайцы считают себя счастливым народом, но если спрашивать чуть подробнее, то уровень счастья получается средних. Хотя и выше российского.

В десятом докладе ООН рейтинг самых счастливых стран в шестой раз подряд возглавила Финляндия, да и весь топ по-прежнему состоит преимущественно из стран северной Европы. Среди государств Юго-Восточной Азии лучшие показатели у Сингапура (6,587) и Малайзии (6.012). Таиланд, если смотреть только на АСЕАН, располагается сразу за ними (5,843).

Дело в том, что при составлении рейтинга социологи ООН не просто задают респонденту о том, счастлив ли он, а проходятся по списку разных слагаемых счастливой жизни – от состояния экономики страны проживания человека до готовности жителей бескорыстно помогать друг другу. Шесть базовых критериев параметров: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка граждан государство, свобода самостоятельно принимать важные решения в жизни, щедрость и готовность жителей помогать к другим, ощущение уровня коррупции. Каждый фактор оценивается респондентами по десятибалльной шкале. Также проводится сравнение с условной страной-антиутопией.

Тайский результат в 5,843 пункта – это, как говорилось выше, середина глобального списка из 137 стран, но все же, скорее, его более счастливая, верхняя половина.

ООН не только публикует общий показатель, но и приводит разбивку на слагаемые, показывая, долю каждого из слагаемых счастливой жизни в итоговом результате. Для Таиланда она выглядит следующим образом:

  • Состояние экономики (ВВП) – 1,515 пункта;
  • Социальная поддержка – 1,344;
  • Свобода делать выбор в жизни – 0,624;
  • Ожидание здоровой и долгой жизни – 0,461;
  • Щедрость и забота граждан друг о друге – 0,291;
  • Ощущение коррупции в обществе – 0,013;
  • Сравнение с антиутопией – 1,594.

Приведенные выше результаты отражают то, как тайцы сами оценивают свою жизнь в стране. Суммарные средние показатеи стран Юго-Восточной Азии за 2020-2022 годы следующие:

  • 1. Сингапур – 6,587 – 25 место;
  • 2. Малайзия – 6,012 – 55;
  • 3. Таиланд – 5,843 – 60;
  • 4. Вьетнам – 5,763 – 65;
  • 5. Филиппины – 5,523 – 76;
  • 6. Индонезия – 5,277 – 84;
  • 7. Лаос – 5,111 – 89;
  • 8. Камбоджа – 4,393 – 115;
  • 9. Мьянма – 4,372 – 117.

В двух государствах ЮВА – Бруней и Восточный Тимор – исследование не проводилось. Показатель России – 5,661 (70 место в мире), Украины – 5,071 (92 место).

 

 

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