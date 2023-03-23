Страна полу-улыбок. Таиланд остается в середине рейтинга счастья ООН

На каждом втором туристическом сайте Таиланд именуют «Страной улыбок», и даже Паоло Бачигалупи в своей заводной упоминает якобы постоянные улыбки тайцев. Но говорит ли это о чем-то кроме особенностей местного этикета? Если верить ежегодному Всемирному докладу о счастье (World Happiness Report) ООН, то не особо. В свежем отчете, где приводится средний показатель за 2020-2022 годы, Королевство находится на 60 позиции из 137 стран, то есть где-то посередине общего списка.

Новости Пхукета

23 Марта 2023, 10:46 AM

Тайцы считают себя счастливым народом, но если спрашивать чуть подробнее, то уровень счастья получается средних. Хотя и выше российского.