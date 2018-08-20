Стивен Карлин на Пхукете

Дата/Время начала: 17 Сентября 2018 19:30:00 - 17 Сентября 2018 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Завершив успешно принятый критиками проект Edinburgh Fringe, комик Стивен Карлин возвращается в Юго-Восточную Азию со свежей порцией альтернативной комедии и новым шоу The Opinionater. Теперь вы можете лично убедиться, почему Стюарт Ли включил Карлин в список десяти лучших комиков всех времен.

Одновременно с ним на Пхукет прибывает новая настоящая комедия в исполнении блистательной звезды Herald Singapore и единственного открытого гея в комедийной сфере Сэма Си, а также неподражаемый Грэхам Уистлер из Великобритании.

Все три комика выступят в Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach рамках сентябрьской программы тура Stand Up Asia.

Они привезли в Таиланд Дага Стэнхоупа и Билла Бейли, а теперь обещают каждый месяц знакомить Пхукет с лучшими комиками международного уровня. Стоимость билетов в день мероприятия – 600 бат, ограниченное количество билетов доступно в предварительной продаже по 350 бат. Заходите на www.ticketflap.com/stephencarlin-phuket.