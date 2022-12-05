Стаю косаток заметили в Андаманском море

Группе отдыхающих, отправившейся 4 декабря в на морскую рыбалку к острову Тачай у побережья провинции Пханг-Нга, посчастливилось увидеть стаю косаток в естественной среде обитания. Черно-белые китообразные (Orcinus orca) играли в воде вокруг лодки и не пытались скрыться, так что их удалось снять на видео.

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О встрече с косатками сообщил 35-летний житель провинции Пханг-Нга по имени Крингкрай Вонгчан, который вез пятерых других тайцев к острову Тачай. Примерно в 8 км от него, за пределами морского нацпарка Similan Islands National Park, к лодке приблизилась стая из морских млепопитающих и не стала уплывать.

Группа прекратила рыбалку, а шкипер через непродолжительное осторожно покинул приглянувшееся косаткам место, чтобы не причинить им вреда. Лодка вернулась на берег, после чего Крингкрай Вонгчан опубликовал в TikTok видео, сделанное у острова Тачай. Ролик сейчас стремительно набирает популярность, скриншоты из него публикую тайские СМИ и соцсети.

Добавим, что во второй половине ноября в ходе инспекции на севере Сиамского залива специалисты Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) обнаружили стаю иравадийскийских дельфинов (Orcaella brevirostris), стаю бесперых морских свиней (зубатые киты Neophocaena phocaenoides) и дюжину полосатиков Брайда (усатые киты Neophocaena phocaenoides). Все встречи произошли у побережья провинции Самут-Сакхон, причем полосатики оказались уже знакомыми экологам.

Также со второй половины ноября на пляжи провинции Пханг-Нга начали возвращаться морские черепахи, которые вот уже несколько лет снова откладывают там яйца. На Пхукете в этом сезоне черепах пока не видели, а на материке нашли уже две кладки. Черепашата должны вылупиться в январе.