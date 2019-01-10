Ведущий яхтенный дилер Азии – компания Simpson Marine – возвращается на Thailand Yacht Show & Rendezvous в качестве участника с крупнейшей экспозицией.

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Ранее известная как PIMEX и прошедшая через ребрендинг в 2018 году, выставка Thailand Yacht Show & Rendezvous является новой инкарнацией двух предыдущих крупных и успешных яхтенных шоу, объединившихся ради проведения одного крупного мероприятия.

Чтобы отметить этот особый случай и начать новый год в стиле, Simpson Marine представит на шоу девять впечатляющих яхт, включая шесть, ранее не показывавшихся в стране:

• Sanlorenzo SL 78 – Премьера в Таиланде

• Monte Carlo Yachts 70

• Monte Carlo Yachts 65

• Beneteau Gran Turismo 50 – Премьера в Таиланде

• Beneteau Gran Turismo 46

• Lagoon 50 – Премьера в Таиланде

• Lagoon 40 – Премьера в Таиланде

• Aquila 44 – Премьера в Таиланде

• Flyer 8.8 – Премьера в Таиланде

Поразительная экспозиция с шестью премьерами в Таиланде

Приведенный выше впечатляющий флот – прекрасная демонстрация широкого разнообразия яхт в наличии у Simpson Marine, каждая из которых является представительницей престижного бренда в отрасли. Подготовленный для шоу выбор яхт представляет собой ассортимент лодок на самые разные вкусы. Каждый найдет что-то для себя.

Ричард Аллен, генеральный менеджер Simpson Marine говорит: «Мы крайне довольны подтвержденным составом нашей экспозиции на 2019 Thailand Yacht Show & Rendezvous. Девять яхт с шестью премьерами в Таиланде – большое достижение и демонстрация имеющегося у Simpson Marine богатого портфолио лучших мировых брендов. Здесь каждый найдет что-то для себя: от Sanlorenzo, Monte Carlo и Beneteau до Lagoon и Aquila. Как и во все прежние годы, это шоу – прекрасная возможность встретиться с владельцами и покупателями яхт. А выступая с крупнейшей экспозицией на шоу и в своей истории, мы уверены, что мероприятие будет прекрасным. Я с нетерпением жду возможности увидеть там всех вас».

Эксперты по яхтам, чартерам и яхтенному сервису

Компетенция специалистов Simpson Marine не ограничивается лишь подбором владельцу новой яхты. Представители чартерного и сервисного подразделений также буду присутствовать на шоу, чтобы поделиться знаниями в соответствующих областях. Коллектив Simpson Yacht Charter на выставке будет рад обсудить инвестиции в чартеры, тогда как Simpson Yacht Care расскажет о своей программе яхтенного менеджмента и решения всех технических аспектов владения яхтой силами профессионалов. Все подразделения будут готовы ответить на любые запросы гостей в течение всего шоу.

Записаться на просмотр яхты можно по эл. почте thailand@simpsonmarine.com. Дополнительную информацию ищите на сайте www.simpsonmarine.com.