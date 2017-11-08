Статус заявки на продление долгосрочной визы можно проверить онлайн

Глава Иммиграционного бюро Пхукета полковник Ктахтхорн Кумтхиенг подтвердил «Новостям Пхукета», что ведомство запустило онлайн-сервис, позволяющий дистанционно проверить статус заявление на продление срока пребывания в Таиланде по долгосрочной визе.

8 Ноября 2017 10:48:56

Согласно миграционному законодательству Таиланда, обладатели долгосрочных виз (таких как Non-B, Non-O и так далее) должны раз в год обращаться в Иммиграционное бюро для продления на очередные 12 месяцев разрешенного срока пребывания в стране. Стандартная практика такова, что иностранец сперва получает разрешение на один месяц, в течение которого заявка рассматривается. Затем – если решение по заявке положительное – иностранец получает разрешение на оставшиеся 11 месяцев.

До недавнего времени проверить статус своей заявки можно было при личном визите в Иммиграционное бюро или (в некоторых случаях) по телефону. Однако с запуском нового онлайн-сервиса проверить статус заявки можно не выходя из дома. Для этого надо зайти на соответствующую страницу на сайте Иммиграционного бюро Пхукета и ввести номер своей заявки, который можно найти рядом со штампом, подтверждающим прием документов на рассмотрение.

Как отметил глава Иммиграционного бюро Пхукета, запуск онлайн-сервиса должен снизить нагрузку на сотрудников ведомства и способствовать уменьшению очередей в офисе.

Один из иностранных сотрудников The Phuket News и «Новости Пхукета» проверил работоспособность системы 7 ноября, и нареканий к ней у него не возникло.

Напомним, что подать 90-дневный отчет в Иммиграционное бюро также можно онлайн (по этой ссылке), однако в течение всего 2017 года система работала нестабильно. Нередко услуга была недоступна.