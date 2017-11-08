The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Статус заявки на продление долгосрочной визы можно проверить онлайн

Глава Иммиграционного бюро Пхукета полковник Ктахтхорн Кумтхиенг подтвердил «Новостям Пхукета», что ведомство запустило онлайн-сервис, позволяющий дистанционно проверить статус заявление на продление срока пребывания в Таиланде по долгосрочной визе.

Шела Рива

8 Ноября 2017 10:48:56

Согласно миграционному законодательству Таиланда, обладатели долгосрочных виз (таких как Non-B, Non-O и так далее) должны раз в год обращаться в Иммиграционное бюро для продления на очередные 12 месяцев разрешенного срока пребывания в стране. Стандартная практика такова, что иностранец сперва получает разрешение на один месяц, в течение которого заявка рассматривается. Затем – если решение по заявке положительное – иностранец получает разрешение на оставшиеся 11 месяцев.

До недавнего времени проверить статус своей заявки можно было при личном визите в Иммиграционное бюро или (в некоторых случаях) по телефону. Однако с запуском нового онлайн-сервиса проверить статус заявки можно не выходя из дома. Для этого надо зайти на соответствующую страницу на сайте Иммиграционного бюро Пхукета и ввести номер своей заявки, который можно найти рядом со штампом, подтверждающим прием документов на рассмотрение.

Как отметил глава Иммиграционного бюро Пхукета, запуск онлайн-сервиса должен снизить нагрузку на сотрудников ведомства и способствовать уменьшению очередей в офисе.

Один из иностранных сотрудников The Phuket News и «Новости Пхукета» проверил работоспособность системы 7 ноября, и нареканий к ней у него не возникло.

Напомним, что подать 90-дневный отчет в Иммиграционное бюро также можно онлайн (по этой ссылке), однако в течение всего 2017 года система работала нестабильно. Нередко услуга была недоступна.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.