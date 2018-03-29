Стартап BISP вышел в финал конкурса MIT

Четыре воспитанника British International School, Phuket (BISP) – Тимофей Подковаев, Полина Черданцева, Ульяна Лещук и Иравади Тхаворнбут – готовятся защитить честь Пхукета на финале международного конкурса предпринимательских проектов LaunchX, проводимого Массачусетским технологическим институтом (MIT).

1 Апреля 2018 10:00:00

Фото: BISP

Находящийся в американском Массачусетсе институт является одним из самых именитых ВУЗов мире и Меккой для предпринимателей, желающих получить дополнительное образование (его программы менеджмента и экономики считаются одними из сильнейших в мире). В прошлогоднем рейтинге лучших университетов планеты QS World University Rankings именно MIT занял первую строчку, обогнав Оксфорд и Кембридж.

MIT начал реализацию предпринимательского проекта LaunchX около пяти лет назад. Конкурс нацелен на то, чтобы учащиеся старшей школы могли применить свои знания и умения в реальном мире, создав стартап, решающий реальные проблемы. Темой нынешнего LaunchX года стало такое актуальное понятие как «Экологическая устойчивость» (Environmental Sustainability), и именно в рамках этого направления четверо старшеклассников BISP разрабатывали свой стартап KetoPlants – экологически устойчивые модульные гидропонные мини-фермы для обеспечения отелей овощами и зеленью.

Квартет молодых предпринимателей ожидает, что по итогам переговоров с заинтересованными отелями уже в 2019 году система будет внедрена в ряде пятизвездочных отелей Пхукета. Работа над стартапом потребовала от старшеклассников BISP провести многие часы как за просчетом экономической модели, так и за технической работой по проектированию и изготовлению прототипов оборудования, которое они намерены предложить отелям.

В прошлом месяце в китайском Шэньчжэне прошел региональный финал конкурса LaunchX. Проект BISP судьи назвали лучшим среди всех представленных на их рассмотрение полутора десятков стартапов других школ Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом в составе судейской коллегии были не только представители MIT, но и приглашенный ангел-инвестор из Гонконга, рассматривавший студенческие идеи как реальные инвестиционные проекты.

Финал конкурса LaunchX пройдет в кампусе MIT в апреле. Мероприятие состоится в рамках так называемого демонстрационного дня MIT. Команде BISP нужно будет продемонстрировать три ключевых момента, связанных с проектом KetoPlants. Создатели стартапа должны показать, что действительно нашли не удовлетворенную потребность, которая открывает возможность для нового бизнеса. Затем им нужно будет доказать, что они разработали продукт, который удовлетворяет указанную потребность и действительно востребован потенциальными покупателями. Наконец, команде BISP будет необходимо продемонстрировать понимание всей бизнес-логистики, связанной с деятельностью компании, включая ценнобразование, планы по развитию и другие принципиально важные моменты предпринимательской деятельности.

Финальный питч стартапа KetoPlants можно найти на сайте ketoplants.com. «Новости Пхукета» и BISP желают школьникам удачи на финальном раунде LaunchX в MIT. Дополнительную информацию о клубе молодых предпринимателей BISP можно найти на странице Facebook.com/BISPlaunchxclub.