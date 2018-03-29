The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Жизнь на Пхукете
NOVOSTIPHUKETA.COM Авто и Мото | Здоровье | Культура | Люди | Образование | Общество | Окружающая среда | Путешествия | Развлечения | Рестораны XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Стартап BISP вышел в финал конкурса MIT

Четыре воспитанника British International School, Phuket (BISP) – Тимофей Подковаев, Полина Черданцева, Ульяна Лещук и Иравади Тхаворнбут – готовятся защитить честь Пхукета на финале международного конкурса предпринимательских проектов LaunchX, проводимого Массачусетским технологическим институтом (MIT).

Новости Пхукета

1 Апреля 2018 10:00:00

Фото: BISP
Фото: BISP

Находящийся в американском Массачусетсе институт является одним из самых именитых ВУЗов мире и Меккой для предпринимателей, желающих получить дополнительное образование (его программы менеджмента и экономики считаются одними из сильнейших в мире). В прошлогоднем рейтинге лучших университетов планеты QS World University Rankings именно MIT занял первую строчку, обогнав Оксфорд и Кембридж.

MIT начал реализацию предпринимательского проекта LaunchX около пяти лет назад. Конкурс нацелен на то, чтобы учащиеся старшей школы могли применить свои знания и умения в реальном мире, создав стартап, решающий реальные проблемы. Темой нынешнего LaunchX года стало такое актуальное понятие как «Экологическая устойчивость» (Environmental Sustainability), и именно в рамках этого направления четверо старшеклассников BISP разрабатывали свой стартап KetoPlants – экологически устойчивые модульные гидропонные мини-фермы для обеспечения отелей овощами и зеленью.

Квартет молодых предпринимателей ожидает, что по итогам переговоров с заинтересованными отелями уже в 2019 году система будет внедрена в ряде пятизвездочных отелей Пхукета. Работа над стартапом потребовала от старшеклассников BISP провести многие часы как за просчетом экономической модели, так и за технической работой по проектированию и изготовлению прототипов оборудования, которое они намерены предложить отелям.

В прошлом месяце в китайском Шэньчжэне прошел региональный финал конкурса LaunchX. Проект BISP судьи назвали лучшим среди всех представленных на их рассмотрение полутора десятков стартапов других школ Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом в составе судейской коллегии были не только представители MIT, но и приглашенный ангел-инвестор из Гонконга, рассматривавший студенческие идеи как реальные инвестиционные проекты.

Финал конкурса LaunchX пройдет в кампусе MIT в апреле. Мероприятие состоится в рамках так называемого демонстрационного дня MIT. Команде BISP нужно будет продемонстрировать три ключевых момента, связанных с проектом KetoPlants. Создатели стартапа должны показать, что действительно нашли не удовлетворенную потребность, которая открывает возможность для нового бизнеса. Затем им нужно будет доказать, что они разработали продукт, который удовлетворяет указанную потребность и действительно востребован потенциальными покупателями. Наконец, команде BISP будет необходимо продемонстрировать понимание всей бизнес-логистики, связанной с деятельностью компании, включая ценнобразование, планы по развитию и другие принципиально важные моменты предпринимательской деятельности.

Финальный питч стартапа KetoPlants можно найти на сайте ketoplants.com. «Новости Пхукета» и BISP желают школьникам удачи на финальном раунде LaunchX в MIT. Дополнительную информацию о клубе молодых предпринимателей BISP можно найти на странице Facebook.com/BISPlaunchxclub.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Банкоматы Сбербанка появятся в Таиланде
Банкоматы Сбербанка появятся в Таиланде
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.