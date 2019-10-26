США приостанавливают беспошлинный ввоз ряда товаров из Таиланда

Президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе пошлин на ввоз в страну определенных групп товаров из Таиланда.

26 Октября 2019, 10:38 AM

Фото: Alwx Berger

Приостановку соглашения о беспошлинном импорте Дональд Трамп объяснил тем, что власти Таиланда не предпринимают шагов для защиты международно признанных прав работников. Соответствующее объяснение содержится в письме, которое Трамп направил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и президенту Сената, вице-президенту страны Майку Пенсу.

Как пишет Bangkok Post, речь идет об отмене льгот на 40 млрд бат в рамках Единой системы тарифных преференций США. Пошлины должны быть введены через шесть месяцев, распространяться они будут на треть всех наименований поставляемой в США тайской продукции, включая все поставки рыбы и морепродуктов.

Добавим, что тем же указом Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований продукции. Действие льгот было приостановлено два года назад на фоне недостаточных мер Киева по защите прав на интеллектуальную собственность.





