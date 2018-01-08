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Срок сдачи нового здания администрации Пхукета снова сорван

Компания-подрядчик Chun Eaw Co Ltd. не успевает закончить в срок новое здание Provincial Hall, несмотря на два уже имевших место переноса дедлайна.

Шела Рива

8 Января 2018 11:39:49

Фото: Таньялак Сакут
Фото: Таньялак Сакут

О том, что строительство нового здания Provincial Hall у парка имени Рамы IX срывается, корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» сообщил курирующий проект глава пхукетского офиса Управления общественных работ, городского и сельского планирования Тхави Хомхуан.

Как пояснил господин Хомхуан, изначально предполагалось, что проект будет завершен 29 мая 2017 года. Когда Chun Eaw Co Ltd не уложилась в срок, подрядчику дали еще девять месяцев, но прогресс за этот срок оказался практически нулевым. Сейчас компании предоставили отсрочку до февраля (точную дату господин Хомхуан не указал), но и в этот срок подрядчику уложиться едва ли удастся, поскольку объект готов на те же 70%, что и в июле (cм. здесь).

«С текущими темпами строительство, конечно, не будет завершено к установленному дедлайну в феврале», – заявил господин Хомхуан.

«После февраля 2018 года компании будет начисляться штраф в размере 450 тыс. бат за каждый день просрочки. Их ждет штраф и, возможно, разрыв контракта», – добавил он.

По словам господина Хомхуана, больше продлений подрядчик не получит. Что касается разрыва контракта и смены подрядчика на другую компанию, то соответствующее решение должен принять губернатор.

«Прекращение контракта должен одобрить губернатор», – заявил глава пхукетского офиса Управления общественных работ, городского и сельского планирования.

Новое здание Provincial Hall строится на государственные деньги. Общий бюджет проекта – 450 млн бат, однако Chun Eaw Co Ltd пока получила лишь часть из этой суммы.

Как пояснил господин Хомхуан, перед стартом стройки подрядчик получил 280 млн. Оставшиеся 170 млн будут переданы компании после окончания строительства, которое она должна завершить на свои собственные средства. Именно с этим и связан срыв сроков.

«Строительная компания Chun Eaw Co Ltd очень медленная. У них проблемы с финансовым менеджментом», – заявил господин Хомхуан.

Аналогичную причину назвал и менеджер самой Chun Eaw Co Ltd Карит Рабджэнг.

«К концу месяца у нас не хватает денег на закупку строительных материалов и выплату заработной платы сотрудникам сверх определенного числа. Мы ищем инвестиции для решения проблемы», – заявил господин Рабджэнг.

«Кроме того, многие рабочие ушли после июльских изменений в трудовом законодательстве, что также замедлило строительство», – добавил он.

Господин Рабджэнг не уточнил, о каких изменениях в законодательстве идет речь. Впрочем, в июле крупное изменение было только одно – ужесточение ответственности за нелегальный найм трудовых мигрантов (см. здесь). При этом на фоне негативной реакции бизнеса власти Таиланда ввели мораторий на применение новых правил сроком на полгода, чтобы все компании-наниматели могли оформить иностранных рабочих в соответствии с требованиями закона (см. здесь).

Как пояснил господин Хомхуан, компания Chun Eaw Co Ltd выступает в качестве подрядчика только на первом этапе строительства. Реализовывать вторую фазу должна компания Land Architect Co Ltd, причем на это выделен отдельный бюджет в 300 млн бат.

«На вторую фазу, включающую организацию парковочных пространств, обустройство комнат для совещаний и меблировку, у нас есть отдельный бюджет в 300 млн бат от Министерства внутренних дел. Работы в рамках второй фазы начнутся в этом месяце, в январе. Тем временем мы стараемся поторопить Chun Eaw Co Ltd», – заявил господин Хомхуан.

Чиновник не уточнил, возможно ли начало второй фазы до завершения первой. Также он не стал распространяться о том, можно ли было начать соответствующие работы (к примеру, по организации парковок) до января.
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