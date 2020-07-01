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Сразу два четырехдневных нерабочих периода будут в Таиланде в июле

Кабинет министров Таиланда принял решение объявить 27 июля дополнительным нерабочим днем на фоне отмены выходных в Сонгкран. Таким образом в начале и конце месяца жители страны будут отдыхать по четыре дня подряд.

Новости Пхукета

1 Июля 2020, 10:53 AM
Сразу два четырехдневных нерабочих периода буду в Таиланде в июле. Фото: Bangkok Post

Сразу два четырехдневных нерабочих периода буду в Таиланде в июле. Фото: Bangkok Post

Первые четырехдневные выходные начнутся 4 июля и продлятся по 7 число включительно. Дополнительные нерабочие дни связаны с буддистскими праздниками, сообщает Bangkok Post.

Вторые четырехдневные выходные начнутся 26 июля и продлятся по 28 число включительно. В данном случае один из дополнительных нерабочих дней – день рождения Рамы Х, а второй – бонусный выходной за отмененные нерабочие дни в Сонгкран.

Отметим, что в частных компаниях расписание выходных может отличаться от озвученного, поскольку закон обязывает бизнес лишь предоставить сотрудникам заявленный минимум выходных. Для государственного сектора решение кабмина обязательно.

 

 

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