Сразу два четырехдневных нерабочих периода будут в Таиланде в июле

Первые четырехдневные выходные начнутся 4 июля и продлятся по 7 число включительно. Дополнительные нерабочие дни связаны с буддистскими праздниками, сообщает Bangkok Post.
Вторые четырехдневные выходные начнутся 26 июля и продлятся по 28 число включительно. В данном случае один из дополнительных нерабочих дней – день рождения Рамы Х, а второй – бонусный выходной за отмененные нерабочие дни в Сонгкран.
Отметим, что в частных компаниях расписание выходных может отличаться от озвученного, поскольку закон обязывает бизнес лишь предоставить сотрудникам заявленный минимум выходных. Для государственного сектора решение кабмина обязательно.