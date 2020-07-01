Сразу два четырехдневных нерабочих периода будут в Таиланде в июле

Кабинет министров Таиланда принял решение объявить 27 июля дополнительным нерабочим днем на фоне отмены выходных в Сонгкран. Таким образом в начале и конце месяца жители страны будут отдыхать по четыре дня подряд.

Новости Пхукета

1 Июля 2020, 10:53 AM

Сразу два четырехдневных нерабочих периода буду в Таиланде в июле. Фото: Bangkok Post