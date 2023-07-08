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Спрыгнувший с крыши храма россиянин скончался в больнице

Гражданин России, спрыгнувший вчера вечером с крыши главного здания (чеди) в храме Wat Chalong скончался от полученных травм, подтвердила туристическая полиция Пхукета утром 8 июля. В течение четырех часов мужчину пытались уговорить спуститься, после чего попытались физически «зафиксировать» прямо на крыше. Россиянин некоторое время отбивался от спасателей, а затем спрыгнул, упав на спасательный батут с высоты шестиэтажного здания.

Новости Пхукета

8 Июля 2023, 10:47 AM
Россиянин на крыше главной чеди храма Wat Chalong. Фото: PR Phuket

Россиянин на крыше главной чеди храма Wat Chalong. Фото: PR Phuket

Россиянин на крыше главной чеди храма Wat Chalong. Фото: PR Phuket

Россиянин на крыше главной чеди храма Wat Chalong. Фото: PR Phuket

Губернатор Пхукета у чеди храма Wat Chalong. Фото: PR Phuket

Губернатор Пхукета у чеди храма Wat Chalong. Фото: PR Phuket

Полиция и спасатели на месте событий после прыжка россиянина. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция и спасатели на месте событий после прыжка россиянина. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция и спасатели на месте событий после прыжка россиянина. Фото: PR Phuket

Полиция и спасатели на месте событий после прыжка россиянина. Фото: PR Phuket

Губернатор Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket Tourist Police

Губернатор Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket Tourist Police

Информация о том, что россиянин скончался, содержится в самом конце сообщения турполиции, которое начинается как просто новость о забравшемся на крышу храма иностранце. Аналогичным образом построены были предыдущие публикации властей, но без указания о том, чем закончился прыжок.

«Пострадавший турист в состоянии шока был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospital и впоследствии скончался. Выражаем свои соболезнования», – говорится в публикации.

Турполиция не уточнила, как стоит понимать слова о «состоянии шока». Пхукетский офис Департамента PR во всех публикациях избегал упоминаний травм, полученных россиянином после падения на спасательный батут с высоты нескольких этажей.

О смерти россиянина еще вчера вечером сообщала пхукетская редакция государственного новостного агентства NNT (NBT Phuket). В последней публикации, выпущенной после 23:00, агентство указывало, что мужчина спрыгнул с высоты «более шести этажей», что совпадает с приблизительной оценкой корреспондента «Новостей Пхукета», находившегося на месте событий.

NBT Phuket также указывает, что россиянин после падения был в состоянии «шока», используя тайское слово «чок». Агентство повторяет информацию о том, что погибшему было 35 лет. В публикации он называется «туристом», однако это слово в сообщениях тайских СМИ зачастую используется для обозначения любого иностранца.

 

 

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