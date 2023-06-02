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Спортивное купе Audi TT сбило мотоциклиста на шоссе в Паклоке

Водитель Audi TT был доставлен в Bangkok Hospital с травмой головы после столкновения с мотоциклом Honda Dream на ночном шоссе в Паклоке. Мотоциклист погиб на месте.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Июня 2023, 02:37 PM
Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Черное купе Audi TT с аукционными номерами столкнулось с мотоциклом Honda Dream в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информация о дорожной аварии на основной трассе в Паклоке поступила в полицейский участок Таланга примерно в 00:50 ночи 2 июня. В сообщении говорилось об автомобиле, который столкнулся с мотоциклом. В результате аварии один человек погиб, а второй получил травмы.

Прибыв на место событий, полицейские и спасатели обнаружили черное купе Audi TT с приобретенными на аукционе «счастливыми» номера на фирменном фоне провинции Пхукет. У машины была повреждена передняя часть кузова и разбито лобовое стекло. Спортивное купе было припарковано на обочине пустого в этот момент шоссе рядом с дорожным знаком, предупреждающим о пешеходном переходе.

Рядом с уличным фонарем на разделительной линии лежал искореженный мотоцикл Honda Dream, который в результате столкновения отбросила прямо в столб. На фото с места событий видно, что у мотоцикла были номерные знаки еще старого образца, которые не выдаются уже более 10 лет.

Погибший мотоциклист был опознан по ID-карте как 47-летний житель Пхукет-Тауна по имени Чайсит Тантирангсимапан. Труп мужчины доставили в морг.

Водитель Audi TT получил в результате аварии «травму лица». На фото с места событий видно, как он с тампоном и пластырем на лбу лежит в машине скорой помощи и беседует с офицером полиции в звании от младшего лейтенант до полковника, если судить по видимо части знаков различия на форме.

Полиция указала, что пострадавший шофер – 46-летний Тхиравут Идсон – был доставлен в Bangkok Hospital Phuket. О возможных причинах аварии в сообщении не говорится ничего, равно как и о том, будет ли кто-то из двух водителей проверен на наличие алкоголя в крови.

 

 

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