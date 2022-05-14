Специалисты оценили здоровье кораллов у побережья Пхукета

Специалисты Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) проверили состояние кораллов в трех локациях у восточного побережья Пхукета. Признаков вызывающей опасения потери пигментации обнаружено не было, все кораллы здоровы, отчиталось ведомство.

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В ходе инспекции у побережья Пхукета были обнаружены бледно-белые кораллы, но это их естественный цвет, заявили в DMCR. Фото: DMCR

В ходе инспекции у побережья Пхукета были обнаружены бледно-белые кораллы, но это их естественный цвет, заявили в DMCR. Фото: DMCR

В ходе инспекции у побережья Пхукета были обнаружены бледно-белые кораллы, но это их естественный цвет, заявили в DMCR. Фото: DMCR

В ходе инспекции у побережья Пхукета были обнаружены бледно-белые кораллы, но это их естественный цвет, заявили в DMCR. Фото: DMCR

Проверка была проведена после получения сообщений местных жителей о том, что они заметили возможное обесцвечивание кораллов в трех локациях – у острова Лон, у острова Нака-Яй и мыса Лэм-Кхад. По их мнению, кораллов белого цвета стало визуально больше, чем раньше.

«Изучение кораллов на предмет возможного обесцвечивания проводилось на рифах, находящихся на глубине от 3 до 5 м. Было установлено, что рифы – в хорошем состоянии. Около 1% всех живых кораллов имеют естественный бледно-белый цвет, но именно потерявших пигмент обнаружено не было», – заявил директор DMCR Сопхон Тхонгди, слова которого приводит государственное новостное агентство NNT.

Часто обесцвечивание кораллов происходит на фоне повышения температуры моря выше уровня, комфортного для этого вида морской жизни. Замеры были произведены и в этот раз.

«Что касается температуры морской воды, то было установлено, что она составляет 31°C в районах, где живут бледно-белые кораллы, в частности кораллы кхоад, галактические кораллы и коралловые анемоны», – добавил господин Сопхон.

DMCR продолжит мониторинг ситуации в местах, где находятся коралловые рифы, пообещал глава ведомства.