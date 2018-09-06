Спасение Майя-Бэй как шанс пойти правильным путем

Экологи позитивно оценили темпы восстановления кораллов в закрытой для посещения бухте Майя-Бэй.

9 Сентября 2018 09:00:00

Среди авторов туристических текстов принято начинать рассказ о Пхукете с упоминания красот местной природы, а в особенности – залива Пханг-Нга. Конечно, для жителей острова это является образцовой банальностью, но факт остается фактом: одним из мощнейших драйверов превращения Пхукета в популярное туристическое направление стали виды акватории залива Пханг-Нга, мелькавшие, в частности, в фильмах «Человек с золотым пистолетом» и «Пляж».

Не меньшей банальностью для жителей острова является и то, что справиться с миллионным турпотоком экосистема региона предсказуемо не смогла. Экологи на протяжении многих лет твердили о том, что заливу нужно дать передышку. Как минимум наиболее пострадавшим его частям.

В марте этого года соответствующее решение было принято. Официальные лица объявили о том, что бухта Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле будет закрыта для посещения на четыре месяца. Решение было благосклонно встречено обществом, но скептики сразу же задались вопросами о том, не слишком ли коротки выделенные природе каникулы и что будет после их окончания.

Спасти Майя

Ответ на первый из вопросов прозвучал в конце августа, когда истекла ровно половина каникул. Причем прозвучал он из уст не чиновников, а морского биолога Тхона Тхамронгнавасавата, занимающего должность декана тайского Университета сельского хозяйства (Kasetsart University) и известного в качестве наиболее активного защитника залива Пханг-Нга, не стесняющегося прямо говорить о проблемах. В этот раз, впрочем, тон господина Тхамронгнавасавата был иным.

«Я по-настоящему впечатлен восстановление коралловых рифов в национальном парке Hat Noppharat Thara-Mu Koh Phi Phi Marine National Park в провинции Краби. Я даже видел там детеныша акулы, искавшего добычу. Впрочем, кораллам еще нужно время на восстановление», – заявил Тхамронгнавасават изданию The Phuket News.

Биолог рассказал, что его команда целенаправленно занимается высадкой новых кораллов в Майя-Бэй. Донором выступает остров Юнг, где сильные подводные течения отрывают кораллы со дна, так что их можно собрать безболезненно.

«Мы поддерживали эти кораллы живыми на плавучей платформе у острова Пхи-Пхи-Дон. Сейчас, когда они стали чувствовать себя лучше, мы высадили очередную партию в Майа-Бэй», – пояснил суть процесса господин Тхамронгнавасават.

«Все, что мы делаем, это наши извинение перед природой за то, что мы так опоздали в ее защите. Мы дали обещание, что прошлое не повторится. Никаких лодок в Майя-Бэй больше не будет, кораллы смогут расти в чистой воде, райская бухта снова будет райской», – заявил господин Тхамронгнавасават.

Не сходите с курса

Заявление о том, что никаких лодок в Майа-Бэй больше не будет, конечно, обнадеживает. Проблема заключается в том, что официальное решение на этот счет пока не принято. Нет ясности и в вопросе о том, что будет после 1 октября, когда срок запрета на посещение бухты истечет.

Для того, чтобы господин Тхамронгнавасават исполнил свое обещание снова превратить Майа-Бэй в райскую бухту, необходимо волевое решение Департамента национальных парков и администрации провинции Краби. С одной стороны, турпоток к достопримечательностям залива Пханг-Нга – это внушительные деньги. С другой стороны, даже представители турбизнеса официально заявляют, что готовы к ограничениям. Тем более, что посещение бухты Майя-Бэй не обязательно должно наносить вред экосистеме.

Основная проблема всегда заключалась в том, что туристические катера входили в бухту напрямую с моря и бросали якоря прямо на рифах. Можно ли этого не делать? Определенно, можно! С другой стороны того же острова располагается бухта Сама-Бэй (также известная под именем Самах). По словам специалистов, там совершенно реально построить понтонный пирс, у которого швартовались бы катера. Расстояние от бухты Сама-Бэй до Майя-Бэй – пара сотен метров.

Еще одна обсуждающаяся инициатива – ввод ограничений на посещение Майя-Бэй по принципу «не больше такого-то количества туристов в день». Разумеется, это сделает объект менее доступным, а стоимость экскурсий для туристов может вырасти. Но сложно поспорить с тем, что особые уголки нашей планеты требуют особого статуса и особой охраны. И Майя-Бэй в последние годы была печальным примером некогда уникального места, которое массовый туризм убивал на глазах всего мира. Хватит ли у местных властей силы воли на то, чтобы ограничить турпоток на Пхи-Пхи-Ле – это вопрос, на который мы пока не знаем ответа.

Как бы то ни было, если кампания по спасению Майя-Бэй не остановится 1 октября, то эта бухта станет для Таиланда моделью для применения на других островах. Возведение плавучих пирсов, лимитированное посещение, каникулы для восстановления экосистемы – все это достаточно простые шаги, которые можно повторять в других местах. Из негативных последствий – потеря сиюминутной выгоды турбизнесом и местными бюджетами. Из плюсов – шанс на то, что красоту природы удастся сохранить, и турбизнесу через пару лет не придется задаваться вопросом о том, почему туристы внезапно охладели к заливу Пханг-Нга.