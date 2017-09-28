Спасатели провели учения на Пхукете Спасатели и медики провели учения в присутствии начальника туристической полиции Таиланда генерал-лейтенанта Сакорна Тхонгмуни и шефа туристической полиции Пхукета майора Эккачая Сири в четверг, 28 сентября. Иккапоп Тхонгтуб 28 Сентября 2017 17:25:03 Учения спасателей прошли в тамбоне Ко-Кэу. Специалисты отработали коммуникацию и разграничение зон ответственности при реагировании на экстренные ситуации с участием туристов. В учениях были задействованы спасательные суда и воздушный транспорт, включая полицейский вертолет.