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Спасатели приняли роды у пассажирки застрявшего в пробке тук-тука

Спасателям из Раваи пришлось принять роды у женщины прямо на Yaowarat Rd. в Самконге. Из-за дорожной пробки водитель тук-тука не успел довезти пассажирку до больницы, но вовремя заметил скорую помощь спасателей.

Новости Пхукета

26 Июня 2019, 06:56 PM
Фото: Rawai Rescue Team

Фото: Rawai Rescue Team

Спасатель Наттапон Кэупраджу рассказал The Phuket News, что его команда возвращалась из Vachira Hospital в медленно движущемся потоке транспорта, когда на дорогу перед микроавтобусом выскочил размахивавший руками мужчина.

«Мужчина попросил, чтобы мы поспешили за ним, поскольку пассажирка его тук-тука вот-вот родит», – рассказал госпожин Кэупраджу.

Спасатели бросились к тук-туку и убедились, что находившаяся в нем 34-летняя гражданка Мьяма Хлайнг Хлайнг У действительно уже рожает. В итоге спасателям пришлось принимать роды прямо на обочине.

Роды прошли благополучно. По словам Наттапон Кэупраджу, гражданка Мьянмы родила дочку. После родов ее вместе с ребенком отвезли в Vachira Hospital.

Господин Кэупраджу отметил, что это был уже седьмой случай, когда ему пришлось принимать роды в составе команды парамедиков.

 

 

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