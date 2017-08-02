Спасатели Пхукета отработали оказание помощи на воде Во вторник, 1 августа, на мысе Панва и в окружающей его акватории прошли объединенные учения спасателей. Таньялак Сакут 2 Августа 2017 14:42:12 Участие в тренировочной сессии приняли 3-е региональное командование ВМФ Таиланда, морская полиция, Департамент чрезвычайных ситуаций, служба спасения Kusoldharm и служба неотложной помощи больницы Vachira Hospital. Целью учения была отработка взаимодействия и четкой коммуникации между службами, которым придется объединять усилия, если произойдет настоящее крупномасштабное ЧП на воде. Учения состояли из двух упражнений. В каждом из них имелись потенциальные жертвы чрезвычайного происшествия на воде, которых необходимо было доставить на берег и передать медикам. В ходе первого упражнения для этого задействовали лодку-динги, а в ходе второго – вертолет.