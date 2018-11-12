Спад турпотока из Китая оставил Thai AirAsia с убытками

Бюджетный авиаперевозчик Thai AirAsia завершил III квартал этого года с убытками на фоне спада турпотока из Китая и роста цен на топливо.

Новости Пхукета

12 Ноября 2018, 10:14 AM

Фото: MNXANL / Wikimedia Commons

Согласно опубликованному 9 ноября отчету Thai AirAsia, по итогам III квартала этого года авиакомпания понесла 358 млн бат чистого убытка, тогда как аналогичный период предыдущего года перевозчик завершил с чистой прибылью в размере 260 млн бат. За девять месяцев 2018 года компания получила чистую прибыль в размере 339 млн бат против 1 млрд бат годом ранее.

В качестве основных причин ухудшения показателей компания назвала снижение турпотока из Китая, начавшееся после июльского кораблекрушения у берегов Пхукета, и рост цен на авиационное топливо. По сравнению с III кварталом предыдущего года авиатопливо подорожало на 45%.

Загрузка рейсов Thai AirAsia в июле-сентябре этого года составила 81%, в общей сложности авиакомпания перевезла за квартал 5 млн пассажиров.

По словам гендиректора Thai AirAsia Сантикуна Клонгчийи, принципиально важным для авиакомпании будет четвертый квартал.

«Четвертый квартал будет будет ключевым для туризма, и мы верим, что ситуация улучшится и позволит нам достичь прогнозируемым показателей», – заявил он.

Напомним, для стимулирования турпотока из Китая власти Таиланда намерены отказаться от сборов за визы по прибытию в декабре и январе. Отдыхающие из Китая преимущественно посещают Таиланд именно по таким визам, оформляющимся в аэропортах прибытия.