Совершившую умышленный наезд женщину-водителя лишили водительских прав

Престарелая жительница Чианг-Мая лишилась водительских прав после того, как совершила умышленный наезд на охранника аэропорта. Обвинений ей пока не предъявлено, хотя мужчина получил многочисленные травмы, а его родственники уже подали заявление в полицию о попытке убийства.

24 Августа 2018 16:45:20

Фото: Bangkok Post / Аэропорт Чианг-Мая

Как сообщает Bangkok Post, Департамент наземного транспорта лишил водительских прав 69-летнюю Пхаттру Бунчалиеу, после того, как женщина за рулем пикапа нанесла тяжелые травмы охраннику местного аэропорта, а также повредила от четырех до шести припаркованных автомобилей.

Департамент наземного транспорта счел, что госпожа Бунчалиеу не способна безопасно управлять автомобилем ввиду состояния здоровья. Согласно собранной департаментом информации, женщина демонстрировала психическую нестабильность, легко впадала в агрессию, терялась на дорогах.

Инцидент, привлекший внимание к состоянию госпожи Бунчалиеу, произошел в понедельник, 20 августа. Женщина на час припарковала пикап у входа в аэропорт Чианг-Мая, ввиду чего на колесо автомобиля был установлен замок.

Когда штраф за нарушение правил парковки был оплачен, 27-летний охранник Ватчара Чайвонг освободил колесо пикапа, после чего госпожа Бунчалиеу завела двигатель и направила автомобиль прямо в мужчину, протащив его по дороге около 50 м, переехав тело и попутно протаранив несколько других транспортных средств.

Ватчара Чайвонг был госпитализирован с многочисленными травмами, включая переломы рук и таза, повреждения позвоночника и плеча. В больнице его незамедлительно поместили в отделение интенсивной терапии, родственники пострадавшего обратились в полицию с заявлением о попытке убийства. Впрочем, о возбуждении дела против Пхаттры Бунчалиеу ни в одной из публикаций Bangkok Post нет ни слова.