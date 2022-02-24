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SOS продолжает раздачу продуктов на Пхукете

Фонд Scholars of Sustenance (SOS) продолжает кампанию по обеспечению нуждающихся Пхукета продуктами питания. Из-за пандемии коронавируса тысячи жителей острова уже многие месяцы живут на грани нищеты или вовсе не имеют практических никаких средств к существованию.

Новости Пхукета

25 Февраля 2022, 09:00 AM
Фото: Scholars of Sustenance

Фото: Scholars of Sustenance

Фото: Scholars of Sustenance

Фото: Scholars of Sustenance

Фото: Scholars of Sustenance

Фото: Scholars of Sustenance

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

В четверг, 23 февраля, SOS организовал раздачу продуктов в храме Wat Muang Komanraphat в Таланге. От лица официальных лиц мероприятие посетили вице-губернатор провинции Амнуай Пинсуван, глава Таланга Банча Тануин и руководитель пхукетского офиса Управления социального развития и защиты Луксана Исарангкун На-Аюттхайя.

В заявлении пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket) говорится, что пхукетский филиал SOS Foundation совместно с Управлением соцзащиты и волонтерами продолжит еженедельную раздачу еды по средам, четвергам, пятницам и субботам.

«Волонтеры в сообществах жителей выступят в роли главного механизма распределения еды среди уязвимых групп населения, социально незащищенных лиц, а также пострадавших от COVID-19 и тех, кто находится в группе особого риска по причине домашней самоизоляции», – говорится в сообщении PR Phuket.

Pr-служба назвала реализуемую кампанию демонстрацией сотрудничества всех сегментов общества ради помощи тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации и не имеет возможности полноценно обеспечивать себя даже просто продуктами питания.

Непосредственно в самом фонде SOS отметили недавнюю раздачу 461 кг продуктов питания на мысе Промтхеп, где в добром соседстве и уважении друг к другу проживают представители разных религий и культур.

«Волонтеры провели сортировку продуктов, чтобы мусульманское население получило халяльную пищу», – заявили в SOS добавив, что сообщество мыса Промтхеп – пример того, как разные люди могут сосуществовать в гармонии.

Также в SOS отметили, что фонд старается подключить к раздаче еды представителей соответствующего бизнеса, которые могут пожертвовать продукты с истекающим в скором будущем сроком годности. Кроме прочего, это решение также способствует сокращению объемов генерируемых островом пищевых отходов.



Связаться с SOS можно по телефону 081-9508711, по электронной почте info@scholarsofsustenance.org и через страницу Facebook Scholars of Sustenance Thailand - SOS Thailand.

 

 

 

 

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